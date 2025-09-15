Vì sao chung cư La Astoria bị 'treo' sổ hồng chưa biết đến bao giờ?

Ở 8 năm vẫn chưa được cấp sổ hồng

Nhiều năm qua, cư dân tại chung cư La Astoria liên tục hối thúc chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng An Gia Hưng (Công ty An Gia Hưng) bàn giao giấy chứng nhận (sổ hồng) cho khách hàng, thế nhưng cái họ nhận chỉ là những lời hứa.

Theo anh Trần Bình, cư dân tại chung cư này, anh và nhiều người tại đây đã nhận nhà từ năm 2017, đến nay đã 8 năm nhưng vẫn chưa cầm được cuốn sổ hồng trong tay. Chủ đầu tư cũng đã nhiều lần thông báo nộp hồ sơ để xin cấp sổ hồng nhưng chẳng thấy đâu.

Người mua nhà tại chung cư La Astoria có nguy cơ bị "treo" sổ hồng rất lâu

Chị Na, cũng là cư dân tại chung cư La Astoria bức xúc, năm 2016, khi dự án mới khởi công, chị đã đặt cọc mua căn hộ. Sau 2 năm, chị vui mừng khi nhận bàn giao căn hộ vì đã hiện thực hóa ước mơ của đời mình. Tuy nhiên, sau 7 năm mua nhà, con chị từ lúc chưa được sinh ra đến nay đã vào lớp 1 nhưng vợ chồng chị vẫn chưa nhận được sổ hồng căn hộ. "Không có sổ hồng chúng tôi muốn thế chấp căn nhà để vay tiền ngân hàng cũng khó, chỉ được thế chấp với ngân hàng liên kết cùng chủ đầu tư, không có sự lựa chọn nào khác. Giá căn hộ cũng bị ảnh hưởng khi sang nhượng", chị Na nói.

Cấp sổ hồng cho người mua nhà là không thể

Được biết, dự án này được chia ra đầu tư làm 2 giai đoạn, quy mô gồm 18 căn nhà liên kế, 894 căn hộ và 140 căn officetel. Trong đó, giai đoạn 1 gồm 18 căn liên kế và một tòa chung cư với 374 căn hộ. Giai đoạn 2 gồm hai tòa chung cư với 520 căn hộ và 140 căn officetel.

Năm 2014, UBND TP.HCM ban hành Quyết định 3985 về công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án cho Công ty An Gia Hưng. Cũng trong năm này, UBND TP.HCM ban hành Quyết định chấp thuận cho Công ty An Gia Hưng đầu tư dự án gồm 1.591,9 m2 phải chuyển mục đích sử dụng đất và 5.565,6 m2 đất ở đã được cấp sổ hồng.

Sau giai đoạn 1 của dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cấp sổ hồng cho diện tích đất 1.461 m2 là đất ở tại đô thị (đất khu chung cư) và 18 sổ hồng đối với 18 lô đất nhà liên kế.

Đồng thời, Bộ Xây dựng, Cảnh sát PCCC TP.HCM xác nhận nghiệm thu hoàn thành công trình PCCC, đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Trong khi đó, giai đoạn 2 của dự án đến nay vẫn chưa được cấp sổ hồng cho khu đất. Nguyên nhân là dự án này có phần diện tích đất công do nhà nước trực tiếp quản lý là 1.540,5 m2, gồm 1.346,3 m2 đất sông rạch và 194,2 m2 thuộc đường giao thông.

Nguy cơ các căn hộ tại đây bị "treo" sổ hồng dài hạn do dự án xây dựng trên đất công

Năm 2022, Sở Quy hoạch - Kiến trúc (nay là Sở Xây dựng) xác định trong phần diện tích đất do nhà nước quản lý có khoảng 350 m2 chủ đầu tư lấy để xây dựng chung cư 31 tầng và khoảng 460,21 m2 đất làm đất cây xanh, sân bãi. Phần còn lại thuộc hành lang an toàn sông Giồng Ông Tố không được xây dựng.

Mới đây nhất, ngày 20.8, Sở Xây dựng có Công văn 4570 trả lời chủ đầu tư về việc phần diện tích đất công nói trên có được tách thành dự án độc lập hay không. Nhưng công văn này cũng không khẳng định tách được hay không, mà yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan để có quyết định cuối cùng.

Dù đã họp Tổ công tác 5013 để gỡ vướng, cấp sổ hồng cho người mua nhà tại chung cư nhưng ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho rằng, với phần diện tích đất công xen cài trong các dự án nhà ở, về nguyên tắc phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan để kết luận là giao luôn cho chủ đầu tư hay tách ra để thực hiện dự án độc lập.

Tuy nhiên, thực tế tại dự án này, ngoài diện tích cây xanh, sân bãi… thì chủ đầu tư xây luôn chung cư trên đất của nhà nước với diện tích 350 m2. Do đó, việc cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án là không thể. Muốn được cấp, chủ đầu tư phải thực hiện rất nhiều thủ tục để xử lý phần đất đất của nhà nước quản lý mà chủ đầu tư đang xây dựng trên đất.

Trong trường hợp không tách được dự án độc lập thì hàng loạt thủ tục phải thực hiện tiếp theo như thẩm định giá, ra quyết định giao đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp sổ hồng cho toàn bộ khu đất… sau đó mới tiến hành cấp sổ hồng cho các căn hộ.

Rắc rối như vậy nên cả ngàn hộ dân ở đây chưa biết khi nào mới có thể cầm cuốn sổ hồng trong tay.