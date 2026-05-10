Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Doanh nghiệp sẽ được tôn vinh, khen thưởng nếu hợp tác với trường nghề

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
10/05/2026 18:30 GMT+7

Các doanh nghiệp được khuyến khích hợp tác với trường nghề nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ...

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp và Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp nhằm quy định chi tiết khoản 4 điều 32 (chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp) và khoản 2 điều 35 (quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp) tại luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025. Theo đó, việc hợp tác với trường nghề để đào tạo, nghiên cứu được khuyến khích.

Hợp tác với trường nghề được hưởng nhiều ưu đãi

Theo đó, các doanh nghiệp được khuyến khích hợp tác với cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề.

Doanh nghiệp sẽ được tôn vinh, khen thưởng nếu hợp tác với trường nghề- Ảnh 1.

Doanh nghiệp hợp tác với trường nghề sẽ được nhiều ưu đãi và được xem xét tôn vinh, khen thưởng

ẢNH: MỸ QUYÊN

Các hoạt động cụ thể gồm: Đào tạo người lao động tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp hoặc lao động khác có nhu cầu được đào tạo; tham gia xây dựng danh mục ngành, nghề đào tạo; chương trình, giáo trình đào tạo nghề nghiệp phục vụ hoạt động nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, tiếp nhận nhà giáo, học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến tham quan, thực hành, thực tập nâng cao kỹ năng nghề tại doanh nghiệp hoặc cập nhật, tiếp cận công nghệ mới.

Doanh nghiệp cũng được Nhà nước khuyến khích hỗ trợ ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp, hỗ trợ tư vấn/cố vấn, chia sẻ kinh nghiệm cho học sinh, sinh viên về các ý tưởng khởi nghiệp đồng thời chuyển giao bí quyết công nghệ, tiếp nhận, vận hành và làm chủ công nghệ...

Doanh nghiệp có đóng góp tiêu biểu cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề sẽ được xét tôn vinh, khen thưởng.

Trong đó, hằng năm có trích lập Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp và sử dụng tối thiểu hết 70% quỹ cho hoạt động giáo dục, đào tạo là một tiêu chí được Nhà nước xem xét tôn vinh, khen thưởng.

Nhà nước cũng sẽ hỗ trợ kinh phí đào tạo cho doanh nghiệp khi có người lao động đi học  ngành, nghề trình độ sơ cấp cho người yếu thế và ngành, nghề ưu tiên hoặc khó xã hội hóa tại các trường nghề, với mức hỗ trợ là 70% học phí.

Doanh nghiệp hợp tác với trường nghề còn được hưởng chính sách ưu đãi như giảm hoặc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi phí hợp lý khi thực hiện hợp tác đào tạo, đào tạo lại, hoặc nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với cơ sở giáo dục nghề nghiệp; miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để tạo tài sản cố định hoặc sử dụng cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo nghề...

Quỹ đào tạo nhân lực dành cho các hoạt động giáo dục nào?

Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp do doanh nghiệp lựa chọn, tự chủ, tự quyết định thành lập nhằm bảo đảm các hoạt động giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp được thường xuyên, liên tục, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Quỹ này sẽ chi cho các hoạt động gồm: Đào tạo và phát triển kỹ năng cho người lao động của doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động của doanh nghiệp học tập, nâng cao trình độ chuyên môn với các chi phí như trả cho người dạy, tài liệu học tập, thiết bị dùng để hoạt động giáo dục nghề nghiệp, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học.

Cùng với đó là chi phí đào tạo của doanh nghiệp cho người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp; chi phí đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp; chi phí cho hoạt động đánh giá kỹ năng nghề, đánh giá năng lực theo chuẩn doanh nghiệp hoặc theo tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp quốc gia.

Ngoài ra, chi tài trợ cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp có hợp tác với doanh nghiệp gồm: tài trợ cho các trường mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần; tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của trường.

Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên; tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường; tài trợ để thành lập các quỹ khuyến học giáo dục; tài trợ xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp.

Tin liên quan

Doanh nghiệp đầu tư tiền tỉ đưa công nghệ 'chuẩn nhà máy' vào trường nghề

Doanh nghiệp đầu tư tiền tỉ đưa công nghệ 'chuẩn nhà máy' vào trường nghề

Để giải quyết khoảng cách giữa giảng đường và thực tiễn sản xuất, nhiều trường CĐ đang chủ động đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp, xem đây là 'đòn bẩy' quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo.

34 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại TP.HCM đạt kiểm định chất lượng gồm trường nào?

Xu hướng của giáo dục nghề nghiệp hiện đại

Khám phá thêm chủ đề

trường nghề giáo dục nghề nghiệp người lao động kỹ năng nghề hoạt động giáo dục Hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực học bổng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận