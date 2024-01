Doanh nghiệp thận trọng lên kế hoạch kinh doanh năm mới

Một số doanh nghiệp niêm yết đã đưa ra kế hoạch kinh doanh cho năm 2024 với chỉ tiêu thấp hơn năm vừa qua. Chẳng hạn, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán BSR) công bố đặt chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất kỳ vọng đạt 95.274 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.148,2 tỉ đồng và nộp ngân sách nhà nước hơn 10.597 tỉ đồng. Mục tiêu sản xuất được hơn 5,27 triệu tấn sản phẩm các loại và tiêu thụ được hơn 5,66 triệu tấn thành phẩm.

So với kế hoạch kinh doanh 2023 vừa điều chỉnh, mục tiêu doanh thu năm nay của BSR giảm 34% và lợi nhuận sau thuế giảm hơn 76%. Công ty cho biết trong năm nay sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần 5 cho nhà máy lọc dầu Dung Quất - một trong hai nhà máy lọc dầu chính của Việt Nam. Sự kiện này dự kiến diễn ra từ tháng 3 đến tháng 4. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến doanh nghiệp lọc dầu đặt kế hoạch đi lùi. Ngoài ra, BSR cũng thường có xu hướng đặt mục tiêu kinh doanh ở mức thấp vào đầu năm, sau đó tùy vào tình hình kinh doanh sẽ thay đổi vào gần cuối năm.

Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn lên kế hoạch kinh doanh năm nay thụt lùi BSR

Hay Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã chứng khoán DCM) cũng thông báo kế hoạch kinh doanh đi lùi với tổng doanh thu hợp nhất kỳ vọng là 11.878 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 839 tỉ đồng, giảm lần lượt 12% và giảm 18% so với ước tính năm 2023. Đồng thời chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024 cũng là mức thấp nhất kể từ năm 2021. Tại cuộc họp gặp gỡ nhà đầu tư tháng 11.2023, ban lãnh đạo công ty kỳ vọng giá urê trong năm 2024 sẽ cao hơn so với cùng kỳ do Trung Quốc và các quốc gia khác hạn chế xuất khẩu. Tuy nhiên, cạnh tranh về giá tại Campuchia là một rủi ro đối với giá bán urê trung bình của doanh nghiệp...

Tương tự, Công ty CP Ðầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán SMC) công bố kế hoạch năm 2024 với mục tiêu có lãi sau thuế 80 tỉ đồng, giảm 47% so với kế hoạch năm 2023.

Trong khi đó, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (mã chứng khoán MVN) đặt mục tiêu doanh thu đạt 17.742 tỉ đồng, giảm 1% so với ước tính 2023, trong đó kỳ vọng khối cảng biển sẽ tăng trưởng trong khi vận tải biển sẽ thách thức hơn vì nguồn tàu tiếp tục dư cung. Tuy nhiên, công ty kỳ vọng lợi nhuận năm nay sẽ tăng 4% so với ước tính năm 2023 lên 2.169 tỉ đồng nhờ thanh lý tàu già hết khấu hao....