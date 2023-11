Doanh nghiệp vẫn mệt mỏi vì hoàn thuế

Quyết định hồ sơ hoàn thuế hiện nay đã tăng lên hơn so với trước. Tính đến 17.11, cơ quan thuế trên địa bàn đã ra 953 quyết định (tăng hơn 200 quyết định so với cuối tháng 9) với số thuế hoàn 5.871 tỉ đồng (tăng 1.219 tỉ đồng so với cuối tháng 9). Trong những tháng cuối năm, cơ quan thuế xử lý nhanh những hồ sơ hoàn thuế cho DN, giảm thiểu những phản ánh.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM