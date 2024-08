Doanh số bán ô tô điện, xe hybrid toàn cầu tăng 21%

Bất chấp tình hình kinh tế khó khăn khiến nhu cầu mua xe tại một số thị trường như châu Âu đang sụt giảm, lượng tiêu thụ ô tô điện xe hybrid nói chung trên toàn cầu vẫn cho thấy dấu hiệu lạc quan khi bất ngờ "bứt phá" trong tháng 7 vừa qua.



Theo công ty nghiên cứu thị trường Rho Motion, thị trường ô tô điện cũng như xe hybrid, Plug in hybrid (PHEV) đã phục hồi mạnh mẽ với doanh số bán hàng trong tháng 7.2024 tăng vọt 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đã có khoảng 1,4 triệu ô tô điện, xe hybrid và xe PHEV đã được bán ra trên toàn thế giới vào tháng 7.2024

Dữ liệu Rho Motion công bố cho thấy đã có khoảng 1,4 triệu ô tô điện, xe hybrid và xe PHEV đã được bán ra trên toàn thế giới vào tháng 7.2024. Trong đó, khoảng 880.000 xe được tiêu thụ tại Trung Quốc - một trong những thị trường ô tô năng lượng mới lớn nhất thế giới, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh ô tô thuần điện chạy bằng pin, nhu cầu về xe lai Plug in hybrid (PHEV) tại Trung Quốc trong tháng vừa qua cũng tăng tới 70% so với năm ngoái.

Không chỉ tại Trung Quốc, theo Reuters nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh số xe điện và xe hybrid. Cụ thể, tại Mỹ và Canada lượng tiêu thụ ô tô điện, xe hybrid trong tháng 7.2024 tăng 7,1%. Tuy nhiên, tình hình lại không mấy khả quan tại châu Âu, nơi doanh số xe điện đã giảm 7,8% trong tháng 7.2024. Trong đó, riêng thị trường Đức ghi nhận mức sụt giảm doanh số ô tô điện trong 7 tháng đã qua lên đến 12%.

Doanh số bán ô tô điện thuộc phân khúc xe du lịch của BYD đã tăng 13% trong tháng 7.2024

Ông Charles Lester, Giám đốc dữ liệu của Rho Motion, cho biết. "Doanh số bán ô tô điện, xe hybrid nói chung vẫn tiếp tục tăng trưởng tại Trung Quốc, Bắc Mỹ cũng như các thị trường xe điện mới nổi. Tuy nhiên, doanh số bán hàng của châu Âu đang chững lại, đặc biệt là ở Đức. Việc châu Âu tăng thuế quan với xe điện Trung Quốc, nhiều khả năng sẽ tiếp tục kìm hãm sự tăng trưởng của ô tô điện tại lục địa già".

Trong số các nhà sản xuất phân phối ô tô điện, BYD là một trong những hãng xe hưởng lợi lớn nhất từ sự phục hồi của thị trường ô tô điện cũng như xe hybrid. Doanh số bán ô tô điện thuộc phân khúc xe du lịch của BYD đã tăng 13% trong tháng 7.2024.

Dù không công bố rõ số liệu của từng dòng xe, phân khúc… Tuy nhiên, theo Rho Motion những mẫu ô tô điện có phạm vi hoạt động rộng đang bán chạy.