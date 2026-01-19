Doanh số tăng kỷ lục, Ford Ranger 'chễm chệ' ngôi vương

Doanh số tăng kỷ lục trong năm 2025, Ford Ranger 'chễm chệ' ngôi vương

Vượt qua cột mốc của năm 2021, doanh số xe bán tải tại Việt Nam trong năm 2025 tăng kỷ lục, đạt mức 27.093 xe. Kết quả trên cho thấy sức hút của dòng xe này đối với người tiêu dùng tại Việt Nam. Ford Ranger tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với 18.692 xe bàn giao đến tay người dùng, chiếm tới 69% thị phần toàn phân khúc. Trong số này, có 15.372 xe lắp ráp tại Việt Nam. Xếp vị trí thứ hai, Mitsubishi Triton đạt doanh số 4.303 xe, tăng 1.616 chiếc so với năm 2024.

Hơn 15.300 xe Ford Ranger lắp ráp trong nước tiêu thụ trong năm 2025 ẢNH: C.T

Toyota Hilux ghi nhận 3.501 xe bán ra, giữ vị trí thứ ba nhờ nguồn cung ổn định và sự xuất hiện của nhiều phiên bản khác nhau. Cuối cùng, Isuzu D-Max tiêu thụ 597 xe trong năm 2025, chỉ tăng nhẹ 38 chiếc so với năm trước.

Dự báo năm 2026, phân khúc xe bán tải sẽ sôi động hơn với sự xuất hiện của Toyota Hilux thế hệ mới. Tuy nhiên, việc điều chỉnh tăng thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng từ năm 2026 dự kiến sẽ tác động trực tiếp đến giá xe, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của người dùng. Đây sẽ là bài toán thách thức cho các hãng xe trong việc cân đối chi phí và duy trì đà tăng trưởng trong tương lai.