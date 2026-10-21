Đoạt HCV Asian Para Games 2026, kình ngư Đỗ Thanh Hải được thưởng lớn

TP.HCM thưởng cho Đỗ Thanh Hải ngang với HCV ASIAD

Hôm nay (21.10), kình ngư Đỗ Thanh Hải làm dậy sóng đường đua xanh ở Asian Para Games 2026 khi bứt phá mạnh mẽ, đoạt HCV nội dung 100 m ếch hạng thương tật SB5. Chiến thắng vỡ òa với Đỗ Thanh Hải bởi đây là lần đầu tiên anh giành được HCV ở Asian Para Games. Càng trọn vẹn cho đội tuyển bơi thể thao người khuyết tật Việt Nam khi Lê Tiến Đạt về hạng nhì, đoạt HCB.

Đỗ Thanh Hải trên bục nhận HCV Asian Para Games 2026 ẢNH: TH

Theo Nghị định số 349/2025/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu, Đỗ Thanh Hải sẽ được thưởng 160 triệu đồng cho thành tích đoạt HCV ở Asian Para Games 2026 trong khi Lê Tiến Đạt nhận 100 triệu đồng. Đoàn Việt Nam thưởng nóng cho câc VĐV, trong đó Thanh Hải được 50 triệu đồng.

Kình ngư Đỗ Thanh Hải còn được đơn vị chủ quản TP.HCM thưởng 140 triệu đồng dựa theo Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐND về một số chính sách đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao TP.HCM còn Lê Tiến Đạt nhận 85 triệu đồng. Đáng chú ý, TP.HCM thưởng cho thành tích VĐV thể thao người khuyết tật tham dự Asian Para Games ngang với thành tích của các VĐV tham dự ASIAD.

Đỗ Thanh Hải (trái) cùng Lê Tiến Đạt thi đấu xuất sắc ở Asian Para Games 2026 ẢNH: VIETNAM PARASPORTS

Với 1 HCV, 1 HCB do Đỗ Thanh Hải, Lê Tiến Đạt đoạt được ở môn bơi, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam vươn lên hạng 18 trên bảng xếp hạng toàn đoàn khi có tổng cộng 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ.







