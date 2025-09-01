Cồn Sơn nằm giữa dòng sông Hậu, được biết tới là một điểm du lịch miệt vườn hấp dẫn ở Cần Thơ. Từ những con vật gần gũi đời thường, bà con nơi đây đã làm ra nhiều màn xiếc "giải trí" như ếch nhảy qua vòng, huấn luyện cá lóc bay, cá lóc bú bình,…Và mới đây, bà Bùi Thúy Liễu, 41 tuổi, chủ vườn Phương My, vừa tung ra thêm một sản phẩm độc đáo nữa là "massage vịt".

Độc đáo những chú vịt biết ‘massage’ ở miền Tây

Bắt đầu một buổi massage, bà Liễu lấy từ nhà ra một dĩa thức ăn. Khách được hướng dẫn ngồi trên thanh gỗ, thả lỏng hai chân xuống chiếc ghế được đóng bằng cây, rồi chờ được trải nghiệm cảm giác lạ.

Tiếng gọi dồn của chủ nhân lập tức gây chú ý cho dàn nhân viên massage đang trầm mình dưới ao. Chúng liền vỗ cánh, quay đầu bơi về cùng một hướng như thể đã biết lại tới giờ trình diễn. Bà Liễu mở cửa ngăn, bầy vịt đi lên chiếc cầu thang dựng đứng một cách điêu luyện, rồi tiến về phía chân khách tham quan chẳng có gì là sợ sệt.

Khách nước ngoài thích thú khi được vịt massage ẢNH: THANH DUY

Từng nắm thức ăn bà Liễu rải xuống chân khách, bầy vịt liền chạy bì bạch đến mổ lấy từng viên. Hàng chục chiếc mỏ vịt gõ lên xuống không đều nhau, tạo cảm giác kích thích trên da có một không hai, vừa chột dạ vừa thú vị. Cũng có khách thích cho đàn vịt massage cả tay.

Theo bà Liễu, bầy vịt phục vụ massage cho du khách ban đầu có gần 60 con. Nhưng vì khó nuôi, hiện bầy chỉ còn lại hơn 30 con và cũng là giống vịt cỏ nuôi lấy trứng. Tới đây bầy vịt này sẽ vừa phục vụ du lịch vừa để trứng mỗi ngày.