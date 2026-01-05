Độc lạ tuyển thủ từng dự vòng loại World Cup trở thành HLV giải sinh viên

Đá hậu vệ trái tấn công mạnh mẽ như tiền đạo tại vòng loại World Cup đầy kịch tính

Trong số những nhà cầm quân của 60 đội bóng tham dự giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam mùa 4 năm 2026 Cúp Thaco, có lẽ Nguyễn Văn Tuấn biệt danh "Tuấn đen" của đội bóng Trường ĐH Bách khoa ĐH Quốc gia TP.HCM là trường hợp độc đáo nhất khi ông là cựu tuyển thủ quốc gia từng dự vòng loại World Cup 2022, tham gia đội tuyển U.21 Việt Nam đi Pháp thi đấu trong khuôn khổ World Cup 1998 và bây giờ có mặt ở sân chơi sinh viên.

Tuấn "đen" sinh năm 1978, từng là một hậu vệ trái tài năng của Bến Tre, thời cuối thập niên 90 được ví như một Roberto Carlos của Việt Nam bởi thể hình thấp bé nhưng chắc người, thể lực bền bỉ và hoạt động vô cùng nhanh nhẹn. Đặc biệt là khả năng tham gia tấn công và sút phạt rất nhanh nhạy, tuyệt vời.

Tuấn đen (hàng ngồi thứ tư từ phải) trong màu áo Cảng Sài Gòn ẢNH: TƯ LIỆU

Ở Bến Tre không có đội bóng đỉnh cao, nhưng sự xuất sắc của Tuấn đen đã giúp anh trở thành đội trưởng đội tuyển U.19 Việt Nam thi đấu tại Trung Quốc năm 1996. Sau đó anh được Đồng Tháp chọn tăng cường vào đội U.21 năm 1997 thi đấu giải U.21 Báo Thanh Niên đầu tiên tại Hà Nội. Tuấn đã có mặt trong đội hình chính cùng với Đồng Tháp lọt vào trận bán kết. Sự tỏa sáng của anh đã giúp Tuấn có ngay một chỗ đứng trong đội hình đội U.21 Việt Nam tham dự Cúp bóng đá thế giới đoàn kết tổ chức tại Pháp nhằm chào mừng World Cup năm 1998. Đội U.21 Việt Nam khi đó do VFF và Báo Thanh Niên thành lập đã để lại ấn tượng đẹp trong 3 trận đấu tại Pháp.

HLV Tuấn đen trong một trận đấu của mùa giải bóng đá sinh viên Việt Nam năm 2025 ẢNH: NHẬT THịNH

Từ sân chơi U.21, Tuấn đen được lọt vào mắt xanh của HLV Tam Lang và Đặng Trần Chỉnh để về thi đấu cho Cảng Sài Gòn và chỉ trong thời gian ngắn anh bước vào đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Dido. Tuấn được vào sân hiệp 2 trong nhiều trận đấu vòng loại World Cup tại Ả Rập Xê Út bên cạnh những tên tuổi lớn thời đó như Hồng Sơn, Văn Sỹ, Tuấn Thành, Minh Quang, Phi Hùng, Trung Kiên, Hồng Minh và anh đã đảm đương khá tốt vai trò hậu vệ trái với những pha leo biên tốc độ và ngoạn mục, sút bóng như trái phá của một tiền đạo.

HLV Nguyễn Văn Tuấn dẫn dắt đội Trường ĐH Bách khoa ĐH Quốc gia TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Muốn làm sống lại hình ảnh hào hùng của đội Trường ĐH Bách khoa một thời lẫy lừng

Rời bóng đá đỉnh cao sau giai đoạn thăng trầm cùng Cảng Sài Gòn, Tuấn đen đã tham gia vào một số đội bóng khác, có lúc đá phong trào và huấn luyện cho lớp kế cận. Hiện anh mở công ty đào tạo huấn luyện bóng đá trẻ mang tên "Black football camp". Dù làm ở đâu anh vẫn đau đáu nỗi niềm muốn truyền đạt kinh nghiệm mà mình tích lũy được qua hơn 10 năm chơi bóng đẳng cấp để giúp lứa thế hệ kế thừa, xây dựng phong cách thi đấu theo hơi hướng hào hoa của Cảng Sài Gòn. Nhưng vận may không đến có thể do nhiều lý do khác nhau, nên mãi đến thời gian gần đây sự xuất hiện của anh ở sân chơi bóng đá sinh viên đã mang lại một cái nhìn tích cực.

Mô hình và thành phần BHL của đội bóng do Tuấn đen phụ trách ẢNH: NVCC

Bằng khả năng dày dặn trên sân cỏ của mình, Tuấn đen đã thổi vào lứa cầu thủ giai đoạn mới này của đội Trường ĐH Bách khoa ĐH Quốc gia những nét tươi mới. Anh nói: "Đội Trường ĐH Bách khoa từng có bề dày truyền thống hơn 20 năm trước đây với một phong trào rất mạnh, đội hình chất lượng và cổ động viên luôn cổ vũ hết sức hào hứng, bùng nổ. Thời đó nói đến bóng đá sinh viên là chỉ nói đến Bách khoa rồi mới đến các đối thủ khác. Những trận bóng có đội bóng Trường ĐH Bách khoa luôn rực lửa, với cổ động viên tràn ngập, mang lại bầu không khí trên cả tuyệt vời.

Phong cách chỉ đạo của Tuấn đen ở giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau một thời gian khựng lại, giờ đây đội đang bắt đầu xây dựng lại. Tôi may mắn được chọn cùng với các trợ lý và thành viên khác của đội đặt viên gạch đầu tiên làm lại. Gần 2 năm qua, chúng tôi đã từng bước hình thành bộ mặt mới. Tất nhiên áp lực tìm lại vinh quang luôn thôi thúc chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Năm 2025, chúng tôi đã lọt vào vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam nhưng chưa thể đi xa. Mùa giải 2026, chúng tôi đặt quyết tâm cao hơn, không chỉ phải có mặt ở vòng chung kết tại Nha Trang mà còn đưa đội Trường ĐH Bách khoa ĐH Quốc gia lọt vào tốp đầu, đáp ứng sự kỳ vọng và mong đợi của nhiều người, góp phần làm hồi sinh hình ảnh hào hùng của đội Trường ĐH Bách khoa một thời lẫy lừng".