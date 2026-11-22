Theo Cổng thông tin tỉnh Lâm Đồng, đình An Hòa ban đầu tựa lưng vào núi, mặt hướng ra dốc Nhà Làng. Khi người Pháp mở đường Maréchal Foch (nay là đường 3 Tháng 2), đình đã làm lễ quay mặt ra con đường mới. "Lễ quay mặt" là một nghi thức trong tín ngưỡng đình làng, mang ý nghĩa "đổi hướng phải cáo yết thần".

Đình An Hòa trên Dốc Nhà Làng phải “xoay mặt” khi người Pháp mở đường Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Đình An Hòa được dựng năm 1925, là một trong 3 ngôi đình đầu tiên của người Việt ở Đà Lạt. Đình có dáng nhà hình ống, mái trang trí đôi rồng chầu trăng (lưỡng long chầu nguyệt), 4 góc mái uốn cong hình rồng mây.

Theo Báo Lâm Đồng, một nhà thầu xây dựng người Việt bỏ tiền mua vật liệu, còn những người dân nghèo làm phu xây đường, dựng biệt thự cho người Pháp góp công xây đình. Ngày nay, đình vẫn duy trì 2 kỳ tế Xuân, Thu mỗi năm. Chưa đầy 1 km² quanh khu Dốc Nhà Làng từng có đến 4 ngôi đình.

Dốc Nhà Làng là một hẻm dốc bậc cấp dài khoảng 150 - 200 m, nối đường Trương Công Định với Phan Đình Phùng, ngay dưới khu chợ Đà Lạt (khu Hòa Bình). Đây vốn là lối đi tắt lên chợ của nhiều thế hệ cư dân Đà Lạt. Theo Địa chí Đà Lạt, tên dốc bắt nguồn từ Nhà Làng - nơi hội họp, bàn việc chung của dân làng Đa Lạc (*). Tư liệu địa phương cho biết Nhà Làng xưa từng nằm trong khu vực đình An Hòa ngày nay.

Tên dốc bắt nguồn từ Nhà Làng - nơi hội họp, bàn việc chung của dân làng Đa Lạc Ký họa của KTS Duy Huỳnh

Làng Đa Lạc là một trong những khu cư trú đầu tiên của người Việt ở Đà Lạt, nằm quanh khu chợ. Cư dân phần lớn từ miền Trung, sống bằng nghề buôn bán, cưa xẻ gỗ, làm gạch, xây nhà và làm công cho người Pháp. Năm 1953, dốc Nhà Làng chính thức đổi tên thành đường Nguyễn Biểu, nhưng tới ngày nay người dân và cả báo chí vẫn quen gọi là "Dốc Nhà Làng".

Cuối năm 2019, dự án nghệ thuật Phố Bên Đồi biến những bức tường, bờ kè cũ thành không gian bích họa với khoảng 30 tác phẩm. Hoa Đà Lạt, ga xe lửa, nhà thờ Con Gà, bác sĩ Yersin, nữ sinh trường Bùi Thị Xuân... lần lượt xuất hiện trên những bức tường dọc dốc. Chỉ tiếc là lớp nội dung về chính Dốc Nhà Làng lại không được thể hiện.

(*) Cách người Việt Hán hóa âm "Đà Lạt". Đa Lạc cũng có nghĩa là "nhiều niềm vui".

Bích họa hoa dã quỳ vàng rực Ở Dốc Nhà Làng Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Dốc Nhà Làng chứng kiến nhiều sự đổi thay của Đà Lạt Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Dốc Nhà Làng được biến thành không gian trưng bày tranh ngoài trời với khoảng 30 bức Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Dốc Nhà Làng là dốc bậc cấp dài khoảng 150 m - 200 m Ký họa của KTS Lê Duy Lực

Dốc Nhà Làng là lối đi tắt lên chợ Đà Lạt của nhiều thế hệ cư dân Ký họa của KTS Linh Hoàng





Lối lên Dốc Nhà Làng xưa Ký họa của họa sĩ Ngọc Nguyễn





Mảng tường được trang trí màu hồng bắt mắt Ký họa của KTS Lê Duy Lực





Một con dốc nhỏ, vài căn nhà cũ chen nhau Ký họa của KTS Mạnh Nguyễn





Một con dốc, một chút se lạnh và những bàn tay nghiêng ngả va vào nhau... Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng





Một góc Dốc Nhà Làng với các mảng tường nghệ thuật Ký họa của KTS Lê Duy Lực





Nắng sớm ở Dốc Nhà Làng Ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh



