Chuyện tử tế:

Đội ca nô tình nguyện 0 đồng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
22/10/2025 08:42 GMT+7

Giữa dòng nước xiết, những tình nguyện viên của Đội ca nô tình nguyện 0 đồng Quảng Trị ngày đêm cứu dân khỏi vùng ngập sâu. Họ làm việc không ngơi nghỉ và chính họ cũng đang cần được "tiếp sức"…

Đội TRƯỞNG NHÂN ÁI

Nhắc đến Đội ca nô tình nguyện 0 đồng Quảng Trị, nhiều người dân vùng lũ miền Trung đều biết và hết lòng yêu quý người đội trưởng Nguyễn Mậu Anh Tuấn (47 tuổi, trú P.Nam Đông Hà, Quảng Trị).

Ông Tuấn làm đủ nghề để mưu sinh, từ thi công điện nước đến làm bình luận viên bóng đá phủi, nhưng chưa bao giờ ngơi nghỉ trên hành trình thiện nguyện. Ông đã có tới 60 lần hiến máu nhân đạo. Từ chuyện hiến máu, ông Tuấn bước sang một lĩnh vực khác đầy hiểm nguy: cứu hộ cứu nạn bằng ca nô trong mùa lũ. Tháng 11.2020, ông cùng anh Lê Văn Đinh, trưởng nhóm Chuyến xe 0 đồng Quảng Trị, kêu gọi các nhà hảo tâm góp sức mua chiếc ca nô hơi trị giá 66 triệu đồng, và đây là cột mốc đánh dấu sự ra đời của Đội ca nô tình nguyện 0 đồng Quảng Trị.

Đội ca nô tình nguyện 0 đồng Quảng Trị: Những người hùng giữa dòng lũ - Ảnh 1.

Ca nô tình nguyện 0 đồng Quảng Trị lao đi giữa dòng nước lũ

Ảnh: THANH LỘC

Gần 5 năm qua, Đội ca nô tình nguyện 0 đồng Quảng Trị đã có mặt ở khắp nơi: từ sông Sa Lung - Vĩnh Linh, Triệu Phong (Quảng Trị)… đến tận Bắc Giang, Thái Nguyên trong các đợt lũ lịch sử. Họ đã cứu sống hàng chục người, chở hàng chục tấn nhu yếu phẩm đến vùng ngập lụt và không ít lần tham gia tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích trên sông, trên biển.

Đêm 27.10.2024, trên mạng xã hội xuất hiện lời cầu cứu từ xã Vĩnh Long (H.Vĩnh Linh cũ, nay là xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), ông Tuấn lập tức huy động anh em. Trong đêm tối, ca nô lao đi dưới ánh đèn pin, các thành viên nhiều lần nhảy xuống dòng nước xiết để dọn chướng ngại vật. "Khi tới nơi, nước ngập đến ngực, người già và trẻ em khóc vì sợ hãi. Chúng tôi chỉ biết động viên họ bám vào xuồng mà đi", ông Tuấn kể.

Đội ca nô tình nguyện 0 đồng Quảng Trị: Những người hùng giữa dòng lũ - Ảnh 2.

Đội ca nô tình nguyện 0 đồng Quảng Trị đưa sản phụ đi sinh giữa mưa lũ

Ảnh: THANH LỘC

Tháng 6.2025, đội kịp thời cứu một sản phụ ở xã Triệu Thành (H.Triệu Phong, Quảng Trị cũ; nay thuộc xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị) mắc kẹt giữa lũ. Những ngày mưa lụt ở miền Bắc năm 2024 và 2025, đội vượt cả trăm cây số để di dời người khỏi vùng lũ lụt, dùng ca nô chở hơn 20 tấn nhu yếu phẩm cứu đói. Đội cũng phối hợp cùng chính quyền và các đội ca nô Huế, Quảng Nam tìm 2 công nhân công trình đô thị Huế rơi ở cầu sắt…

CẦN 1 CA NÔ MỚI

Tập thể và nhiều cá nhân của đội đã được chính quyền, ngành chức năng tặng bằng khen, phần thưởng…

Sau 5 năm hoạt động không ngơi nghỉ, chiếc ca nô của đội đã hỏng nặng. Đặc biệt, sau đêm cứu hộ tại xã Vĩnh Linh gần đây, xuồng bị nước xiết va đập, làm rách thân, động cơ xuống cấp trong khi mùa mưa lũ ở miền Trung đang bước vào giai đoạn phức tạp. "Nếu không có phương tiện an toàn, chúng tôi không thể cứu người, vì vừa nguy hiểm cho dân vừa nguy hiểm cho chính mình", ông Tuấn chia sẻ.

Đội ca nô tình nguyện 0 đồng Quảng Trị: Những người hùng giữa dòng lũ - Ảnh 3.

Hàng cứu hộ chở đầy trên ca nô của đội

Ảnh: THANH LỘC

Đội ca nô tình nguyện 0 đồng Quảng Trị gồm 12 thành viên, mỗi người một nghề, không ai khá giả nhưng đều hết lòng hết sức với việc cứu người. Anh Nguyễn Mạnh Toàn, nghệ sĩ múa Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Trị, bộc bạch: "Chúng tôi chỉ có tấm lòng, chứ vật chất thì chẳng có gì. Nếu được hỗ trợ, chúng tôi lại có thể lao ra dòng nước, tiếp tục việc nghĩa". Anh Trần Hữu Điệp, tài xế taxi, tâm sự: "Giờ xuồng hỏng, ai cũng buồn, chỉ mong có được chiếc mới để mùa lũ này lại giúp bà con".

Đội ca nô tình nguyện 0 đồng Quảng Trị: Những người hùng giữa dòng lũ - Ảnh 4.

Hiện chiếc ca nô duy nhất của đội đã hỏng nặng

Ảnh: THANH LỘC

Hiện đội đang rất cần cộng đồng chung tay hỗ trợ một chiếc ca nô mới, đủ điều kiện cứu hộ an toàn. Một phương tiện mới không chỉ giúp họ tiếp tục thực hiện sứ mệnh cứu người mà còn là cách nối dài tinh thần "0 đồng", cứu giúp mà không đòi hỏi đáp trả.

