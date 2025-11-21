Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đội Cano 74 Quảng Trị xuyên đêm ứng cứu vùng ngập lụt Tuy Hòa, quên hết mệt

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
21/11/2025 16:38 GMT+7

Sáng 21.11, sau hành trình gần 500 km xuyên đêm, đội cứu trợ đặc biệt từ Quảng Trị đã có mặt tại P.Quy Nhơn (Gia Lai), sẵn sàng vượt qua mọi chướng ngại vật để tiếp cận những bà con đang bị cô lập tại P.Tuy An Bắc (Đắk Lắk).

Ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh chưa kịp rọi rõ khuôn mặt, nhưng đôi mắt mệt mỏi của anh Trần Lương Thăng (47 tuổi, quê Quảng Trị, Đội trưởng Đội Cano 74 Quảng Trị) vẫn ánh lên sự kiên quyết. Đúng 4 giờ chiều hôm trước, đoàn cứu trợ của anh đã rời Quảng Trị, mang theo hy vọng của bao người miền Trung khác.

Đội Cano 74 Quảng Trị xuyên đêm ứng cứu vùng ngập lụt Tuy Hòa, quên hết mệt- Ảnh 1.

Đoàn cứu trợ của anh Thăng vượt qua nhiều đoạn sạt lở, ngập nước trên QL1

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đội Cano 74 Quảng Trị xuyên đêm ứng cứu vùng ngập lụt Tuy Hòa, quên hết mệt- Ảnh 2.

Đội Cano 74 Quảng Trị hướng về vùng lũ Phú Yên

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

500 km đường trường, một nửa là bóng đêm đặc quánh, một nửa là những điểm sạt lở, bùn đất ngổn ngang. Chiếc bộ đàm trong tay anh Thăng liên tục vang lên, giọng nói khàn đặc nhưng dứt khoát: "Các xe tăng tốc! Phải chạy nhanh, bà con đang chờ. Cẩn thận các điểm sạt lở, nhưng bằng mọi giá phải đến sớm nhất!".

Đoàn đi chỉ vỏn vẹn 6 người, nhưng mang theo trọng trách lớn lao, 2 xe tải lớn chất đầy 600 suất quà, gồm nhu yếu phẩm thiết yếu, cùng một chiếc cano và máy phát điện. Điểm đến là xã Tuy An Bắc (thuộc H.Tuy An, Phú Yên cũ), nơi được xem là rốn lũ đang chịu thiệt hại nặng nề.

Đội Cano 74 Quảng Trị xuyên đêm ứng cứu vùng ngập lụt Tuy Hòa, quên hết mệt- Ảnh 3.

Các phương tiện ùn ứ trên QL1 đoạn cửa ngõ vào Phú Yên cũ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lúc này, tuyến QL1, đoạn qua đèo Nại, đã bị tê cứng do hàng loạt điểm sạt lở và ùn tắc kéo dài. Đây là chướng ngại vật lớn nhất trên đường vào đất Phú Yên. Tuy nhiên, sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương đã giúp đoàn tiếp tục hành trình. Lực lượng CSGT thuộc Trạm Tuy An (tỉnh Đắk Lắk) đã phải căng mình 24/24 để điều tiết, mở đường ưu tiên cho các xe cứu trợ.

"Mục tiêu số một là nhu yếu phẩm phải đến tay bà con ngay lập tức. Sau đó là cấp cứu người dân nếu có tình huống khẩn cấp. Vào đến nơi, chúng tôi sẽ tùy cơ ứng biến. Mọi người đều xác định đây là một cuộc chiến đấu lâu dài. Nhưng trước mắt, không thể chậm trễ dù chỉ một giờ", anh Thăng chia sẻ.

Đội Cano 74 Quảng Trị xuyên đêm ứng cứu vùng ngập lụt Tuy Hòa, quên hết mệt- Ảnh 4.

Anh Thăng liên tục nhắc nhở các thành viên trong đoàn di chuyển cẩn thận

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cái lạnh của đêm khuya và sự mệt mỏi thể xác không thể làm chùn bước ý chí của những con người này. Họ không phải là những chuyên gia cứu hộ chuyên nghiệp, họ là những người con của miền Trung từng nếm trải nỗi đau của thiên tai. Chính sự đồng cảm sâu sắc ấy đã tạo nên một nguồn năng lượng phi thường, giúp họ vượt qua mọi hiểm nguy.

Hình ảnh chiếc cano được buộc chắc chắn trên xe tải, cùng những bao gạo, thùng mì tôm chất cao như núi, là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần dấn thân. Trong giờ phút khó khăn, khi lũ dữ chia cắt, cuốn trôi tài sản và sinh kế, những người như anh Thăng đã trở thành cầu nối, mang hơi ấm và sự sống đến những nơi bị cô lập.

Đến 14 giờ 30 ngày 21.11, đoàn ca nô Quảng Trị mới đến được một số điểm ngập lụt tại Tuy Hòa (thuộc tỉnh Phú Yên cũ). Dù chưa kịp ăn trưa, họ khẩn trương hạ thủy, đưa những phần nhu yếu phẩm xuống thuyền, nhanh chóng tiếp cận người dân vùng lũ.

Xuyên đêm giải cứu hàng trăm người giữa lũ: Ghi nhận của PV Thanh Niên ở Đắk Lắk

Xuyên đêm giải cứu hàng trăm người giữa lũ: Ghi nhận của PV Thanh Niên ở Đắk Lắk

Mưa lớn khiến nhiều khu vực Đắk Lắk bị cô lập trong đêm. Lực lượng cứu hộ phải xuyên đêm đi ca nô vào vùng ngập sâu để giải cứu, đưa hàng trăm người dân đến nơi an toàn.

