Đội phản ứng nhanh du lịch Phú Quốc phải là 'lá chắn’ bảo vệ du khách

Chiều 26.2, UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) tổ chức lễ ra mắt Đội phản ứng nhanh du lịch Phú Quốc và ký kết Bộ quy tắc ứng xử du lịch 2026.

Cột mốc quan trọng cho du lịch Phú Quốc

Đội phản ứng nhanh du lịch Phú Quốc do bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, làm đội trưởng; 2 đội phó là thượng tá Đinh Xuân Trường, Trưởng công an đặc khu và ông Huỳnh Thanh Trông, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội.

Đội phản ứng nhanh du lịch Phú Quốc nhận quyết định thành lập tại lễ ra mắt ẢNH: HOÀNG TRUNG

Đội có tổ hỗ trợ trên không gian mạng, tổ phản ứng nhanh du lịch khu vực bắc đảo, tổ phản ứng nhanh khu vực trung tâm và tổ phản ứng nhanh khu vực nam đảo.

Đội phản ứng nhanh du lịch Phú Quốc có nhiệm vụ tiếp nhận và phân loại thông tin phản ánh của du khách 24/7, có mặt kịp thời tại hiện trường hỗ trợ, kết nối để giải quyết các vụ việc liên quan giá cả, chất lượng dịch vụ, an ninh trật tự và an toàn cho du khách (đảm bảo ít nhất 2 người trong ca trực có mặt khi tiếp nhận thông tin), hướng dẫn các thủ tục theo quy định của pháp luật, tư vấn các thông tin cần thiết cho khách du lịch; hỗ trợ tìm kiếm thất lạc ...

Phú Quốc cũng đang xây dựng hệ thống Mã QR đa ngôn ngữ. Theo đó, khi du khách cần hỗ trợ chỉ cần quét mã QR sẽ được kết nối với cơ quan chức năng đặc khu. Với việc được trang bị 150 thứ tiếng sẽ giúp du khách và cơ quan chức năng trao đổi dễ dàng và vấn đề của du khách sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ẢNH: HOÀNG TRUNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, thẳng thắn thừa nhận rằng du lịch Phú Quốc đã đối mặt với một số "cơn gió ngược". Những phản ánh về việc hủy giá phòng phút chót, tình trạng tăng giá vào dịp cao điểm... đã làm tổn thương hình ảnh đảo ngọc trong lòng du khách.

Suốt thời gian qua, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã không ngừng nỗ lực rà soát, xử lý một số vi phạm phát sinh. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc "xử lý sự vụ" thì chưa đủ. Để bảo vệ thương hiệu bền vững, Phú Quốc cần một cơ chế quản trị thông minh và một tinh thần hành động quyết liệt.

Ông Khoa cho rằng, việc ra mắt Đội phản ứng nhanh và ký kết Bộ quy tắc ứng xử hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng cho ngành du lịch nói chung và du lịch Phú Quốc nói riêng, không chỉ nói về quyết tâm mà là chính thức hành động bằng con người và cơ chế cụ thể.

Sự chuẩn bị quan trọng APEC 2027

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của đặc khu Phú Quốc, cũng như sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp địa phương trong việc ra mắt Đội phản ứng nhanh du lịch, hệ thống Mã QR đa ngôn ngữ và Bộ quy tắc ứng xử Du lịch (COC).

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các sở, ngành liên quan và chính quyền đặc khu không để các mô hình này chỉ dừng lại ở lễ ra mắt. Đội phản ứng nhanh phải thực sự là "lá chắn" bảo vệ du khách; Bộ quy tắc ứng xử du lịch phải đi vào hoạt động kinh doanh hằng ngày của từng nhà hàng, khách sạn, điểm tham quan, các công ty lữ hành…

"Tất cả những nỗ lực hôm nay là sự chuẩn bị quan trọng cho Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Đây là vận hội để Phú Quốc chứng minh với thế giới rằng Phú Quốc không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn có một hệ thống quản trị chuyên nghiệp, văn minh và an toàn", ông Mừng nói.

Dù lễ ra mắt chính thức tổ chức vào ngày 26.2, nhưng Đội phản ứng nhanh du lịch Phú Quốc đã hoạt động từ đầu năm 2026. Thời điểm này, lượng khách du lịch đến Phú Quốc đông đến mức các cơ sở lưu trú xảy ra tình trạng "cháy phòng". Đội đã hỗ trợ tìm phòng nghỉ với giá hợp lý để du khách được tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ ở đảo ngọc. Đặc biệt, Đội phản ứng nhanh du lịch Phú Quốc đã hỗ trợ 2 du khách người Anh nhanh chóng lấy lại số tiền hơn 260 triệu đồng do sai sót trong thao tác thanh toán vào cuối tháng 1.2026...



