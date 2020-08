Cận cảnh Binh chủng hóa học phun hóa chất khử trùng toàn phố cổ Hội An

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, nhằm đẩy mạnh công tác phòng dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Hội An, trong sáng 2.8, lực lượng của Trung tâm ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân Bộ Quốc phòng phối hợp Tiểu đoàn hóa học 78 thuộc Quân khu 5 đã có mặt tại Hội An tiến hành phun hóa chất khử trùng.

Theo ông Sơn, có 30 quân nhân cùng 6 xe quân sự chuyên dụng khu vực phun hóa chất khử trùng toàn phố cổ Hội An. Tuyến đường quan trọng huyết mạch, khu vực có người mắc Covid-19 gồm: P.Minh An, một phần P.Sơn Phong và P.Cẩm Phô.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An nhận định, hiện nay, dịch bệnh Covid-19 bước vào giai đoạn mới với diễn biến phức tạp, khó lường. Số ca dương tính với Covid-19, các trường hợp F1, F2 gia tăng, nguy cơ lây lan trong cộng đồng rất cao. ẢNH: TẤN ĐIỂU Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) đã tiến hành phun hóa chất khử trùng toàn phố cổ Hội An. ẢNH: TẤN ĐIỂU Hiện trên địa bàn TP.Hội An hơn 200 trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh (F1), hơn 500 trường hợp tiếp xúc với F1 (F2) liên quan đến các ca mắc Covid-19 ở TP.Hội An và đã được đưa vào khu cách ly. ẢNH: TẤN ĐIỂU Xe quân sự chuyên dụng khu vực phun hóa chất khử trùng nhiều tuyến đường chính trong lòng phố cổ Hội An. ẢNH: TẤN ĐIỀU Hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có khó khăn về lực lượng nhân viên y tế. UBND TP.Hội An kêu gọi các bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, điều dưỡng đang công tác tại các cơ sở y tế hoặc đã nghỉ hưu còn đảm bảo sức khỏe, các bạn trẻ là sinh viên y khoa tích cực tham gia, hỗ trợ thành phố trong công tác phòng, chống dịch. ẢNH: TẤN ĐIỂU Các quân nhân tiến hành phun hóa chất khử trùng nhiều nơi ở TP.Hội An ẢNH: TẤN ĐIỂU Việc phun hóa chất khử trùng toàn phố cổ Hội An sẽ góp phần hạn chế dịch Covid-19 ẢNH: TẤN ĐIỂU