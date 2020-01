Cơn lốc ly hương lên Sài Gòn: Con dâu bỏ đi vì nghèo, con trai rời miền Tây

Trong một ngày cận tết Canh Tý, tôi có dịp ghé thăm làng khô biển Trần Đề (Sóc Trăng), không khí rộn ràng tấp nập người mua kẻ bán. Nhưng bên kia sông, Tết vẫn còn chưa hiện rõ.

Từ trên phà Trần Đề, nhìn rõ xa xa một mỏm đất kéo tận ra biển, hỏi ra mới biết đó là huyện Cù Lao Dung hay còn gọi là đảo Đài Loan (bởi đã có hàng trăm ngàn thiếu nữ chọn cách lấy chồng Đài Loan để thoát nghèo).

Không giống như các xã An Thạnh I, An Thạnh 2 hay An Thạnh 3 có tỉ lệ xuất ngoại cao, xã An Thạnh Nam lại là xã có nhiều trường hợp đổi đời bằng cách rời quê làm mướn ở các thành phố lớn. Trai, gái trong vùng cứ hễ lớn lên tầm 17, 18 tuổi nếu không tìm được chỗ dựng vợ gã chồng thì cũng “đi Bình Dương”, “lên Xì Phố (cách người miền Tây nói về Sài Gòn - PV) lập nghiệp”.