CSGT Bình Thạnh đưa sản phụ đi sinh được Bộ Công an tặng bằng khen

Sáng 11.9, thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (X03, Bộ Công an) đã đến kiểm tra, thăm và động viên cán bộ chiến sĩ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại số 397 đường Đinh Bộ Lĩnh (P.26, Q. Bình Thạnh , TP.HCM).

Trong buổi làm việc, thiếu tướng Lê Hồng Hiệp đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho trung tá Đoàn Trọng Bộ, Đội CSGT - TT Công an Q.Bình Thạnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid -19, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

TP.HCM: Thêm 3.700 ca Covid-19 xuất viện, tổng cộng 144.024 bệnh nhân hồi phục

Trước đó, trong lúc trực chốt kiểm soát trên đường Điện Biên Phủ vào lúc 0 giờ ngày 30.8, trung tá Đoàn Trọng Bộ thấy vợ chồng trẻ đi sinh bằng xe máy, sản phụ ngồi sau la hét đau đớn không thể tiếp tục ngồi vững nên anh đã lấy xe bán tải để đưa sản phụ vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Vừa vào đến phòng cấp cứu, sản phụ đã sinh em bé, người nhà sản phụ cho biết nhờ di chuyển kịp thời, sản phụ đã mẹ tròn con vuông, bé gái nặng 2,7kg.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp đến kiểm tra, thăm và động viên cán bộ chiến sĩ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại số 397 đường Đinh Bộ Lĩnh V.P Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an Q.Bình Thạnh, cho biết ngoài thực hiện tốt công tác tuần tra và hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch Covid-19, trung tá Đoàn Trọng Bộ còn thực hiện công tác hậu cần, tham gia lái xe giao thức ăn, nước, vật tư y tế hằng ngày đến các chốt kiểm soát, phát hiện 2 F0 di chuyển trên đường. Trong thời gian thực hiện Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội , Công an Q.Bình Thạnh triển khai thực hiện tổng cộng 44 chốt mở có người kiểm soát (9 chốt cấp quận, 35 chốt cấp phường) và 6 tổ tuần tra cấp quận cùng các tổ tuần tra của công an 20 phường.

Từ 15.5 đến 10.9.2021, tổ tuần tra Công an Q.Bình Thạnh và công an các phường phối hợp UBND đã xử phạt 1.982 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19, với số tiền hơn 3,9 tỉ đồng. Trong đó, lực lượng công an phát hiện nhiều vụ tàng trữ chất ma túy, sử dụng giấy đi đường giả. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, một số cán bộ chiến sĩ và các lực lượng tham gia chốt chặn, kiểm soát đã trở thành F0 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt.