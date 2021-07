'Thông' hầm Hải Vân, CSGT Đà Nẵng 'tiếp sức' các đoàn xe máy về quê tránh dịch

Tình nguyện viên sửa xe phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch Theo đại tá Phan Ngọc Truyền, nhận thấy đoàn xe di chuyển từ phía Nam trở về có nhiều chiếc bị hư hỏng do đi đoạn đường rất dài, cán bộ đơn vị đã kêu gọi các tình nguyện viên tham gia vá lốp, sửa xe… để giúp người dân an toàn trên hành trình về quê. Theo đó, nhiều bạn trẻ trên địa bàn đã đăng ký tham gia. “Các tình nguyện viên phải làm việc trên tinh thần đảm bảo an toàn 5K và chia theo ca để tránh lây nhiễm dịch bệnh bởi người đi xe máy theo đoàn về từ vùng dịch nên nguy cơ lây nhiễm rất cao”, đại tá Truyền nhấn mạnh. Tình nguyện viên mang áo quần bảo hộ để sửa xe cho người đi từ các tỉnh từ phía Nam ra Bắc để tránh dịch Covid-19 Ảnh: S.X Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 28.7, tại chốt kiểm dịch trên QL 14B đã có 20 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ đoàn xe máy. Bên cạnh hỗ trợ khắc phục hư hỏng cho các xe máy, tại chốt, Phòng CSGT Đà Nẵng còn bố trí thức ăn nhẹ ( bánh mì , bánh bao), nước uống đóng chai… để phát cho người đi theo các đoàn xe. Đơn vị cũng đứng ra kết nối và huy động các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm phần ăn và đưa đến theo khung giờ ấn định để người dân có thể có bữa ăn ngon miệng. Chẳng hạn, vào chiều tối 28.7, đơn vị bố trí khoảng 170 suất cơm tại chốt để bà con có được bữa tối trước khi tiếp tục hành trình đến hầm Hải Vân, rời khỏi Đà Nẵng.