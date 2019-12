Đình chỉ công việc nam bảo vệ đấm liên tiếp vào mặt người phụ nữ

Liên quan đến vụ việc nam bảo vệ trung tâm thương mại tại Hà Nội đấm liên tiếp vào mặt người phụ nữ , trưa 16.12, trao đổi với Thanh Niên, một đại diện Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ để xử phạt nam bảo vệ này theo đúng quy định pháp luật

“Hiện tại, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt nam bảo vệ. Nữ nạn nhân chỉ bị đỏ mặt, không có vết thương nào nghiêm trọng”, vị đại diện Công an quận Thanh Xuân nói.

Trong khi đó, đại diện chủ đầu tư Trung tâm thương mại Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh về sự việc, đơn vị này đã đình chỉ công việc đối với nam bảo vệ để phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.

“Nam bảo vệ là nhân viên của một đơn vị an ninh, được chúng tôi thuê để quản lý, đảm bảo an ninh cho tòa nhà. Chúng tôi đã yêu cầu đình chỉ công tác bảo vệ này để cơ quan công an điều tra , làm rõ sự việc”, vị đại diện trung tâm thương mại nói.