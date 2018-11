Liệt sĩ trở về sau 39 năm... hy sinh ở Campuchia: Lưu lạc ở những bản làng heo hút

Cuộc sống cơ cực nơi đất khách

Khuya 7.11, ông Bình đã được hai người cháu con của anh ruột là anh Phạm Trung Hiếu (53 tuổi) và chị Phạm Thị Lợi (36 tuổi) đưa từ Campuchia trở về quê nhà ở thôn Mỹ Thuận, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Ngày trở về, bố mẹ, ông và vợ chồng người anh trai duy nhất cũng đã mất. Người thân của ông chỉ còn lại những đứa cháu, con của anh trai.

Nhớ lại quá trình lưu lạc nơi xứ người, ông Bình cho biết, vào năm 1979, khi đang làm nhiệm vụ đưa thông tin liên lạc, ông bị quân Pol Pot phục kích bắn bị thương ở đầu và tay chân, may mắn được người dân huyện Baray, tỉnh Kampong Thom (Campuchia) đi rừng phát hiện, cứu sống.

Theo ông Bình, sau gần 1 năm được người dân cưu mang thì ông đi lên vùng khác để tìm việc làm. Cuộc sống của ông cứ nay đây mai đó. Những lúc trái gió trở trời, những vết thương cũ lại tái phát khiến sức khỏe ông suy giảm. Tuy vậy, để mưu sinh, không còn cách nào khác, ông phải đi làm thợ hồ hoặc ai thuê gì thì làm nấy. Thời gian cứ đằng đẵng trôi, ông Bình sống như người vô gia cư trong cảnh không nhà, không cửa, không họ hàng thân thích nơi đất khách.

"Thời gian đầu chưa biết tiếng Campuchia, người dân bên đó thương tình nên thuê tôi làm việc. Số tiền từ việc làm thuê kiếm được chỉ đủ để mua mấy bộ quần áo, thức ăn qua ngày. Không có nhà, tôi đi làm ở đâu thì xin người ta ở đó. Qua tiếp xúc với người dân bản địa, tôi dần dần cũng biết nói tiếng của họ", ông Bình tâm sự.

Mãi đến năm 2004, khi ông Bình đang làm thợ hồ tại một công ty may ở Campuchia thì gặp được người bạn đời. Tuy nhiên, vợ ông là người dân tộc nên họ hàng bên vợ cũng khó khăn thiếu thốn. Ông Bình được nhà vợ cất cho căn nhà sàn tạm bợ để có nơi trú ngụ.

“Khi đó, công ty may mở rộng nhà xưởng nên tôi đến để làm thợ hồ. Vợ tôi thì làm công nhân may mặc tại đây, thấy hoàn cảnh của tôi nên thương lấy làm chồng. Sau khi có con, hàng ngày vợ tôi ở nhà làm ruộng, không đi làm may nữa, còn tôi đi làm công nhân tại nông trường cao su do người Việt Nam làm chủ. Cuộc sống của hai vợ chồng thiếu thốn đủ thứ”, ông Bình nói.