Người dân Quảng Nam mổ heo, nấu cơm lam, hái măng… tiếp sức Đà Nẵng chống dịch

Tổ chức thu mua nông sản để chuyển tặng nhân dân Đà Nẵng Theo UBND H.Nam Trà My (Quảng Nam), do ảnh hưởng của dịch Covid-19, TP.Đà Nẵng đang thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố nên đời sống của người dân ít nhiều gặp khó khăn. Người dân Nam Trà My góp bí gửi tặng TP.Đà Nẵng ẢNH: C.X Với tinh thần tương thân tương ái hướng về Đà Nẵng, UBND H.Nam Trà My thống nhất chủ trương tổ chức thu mua các loại nông sản (rau, củ, quả…) để hỗ trợ nhân dân TP.Đà Nẵng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. UBND các xã được giao chủ trì, phối hợp cùng với mặt trận, các hội, đoàn thể xã tổ chức vận động người dân cung ứng các loại hàng nông sản để thu mua, mỗi xã tối thiểu 2 tấn hàng hóa các loại. Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Nam Trà My tiếp nhận hàng hóa từ các xã, chủ động liên hệ qua các kênh thông tin khác nhau để vận chuyển các sản phẩm đến với người dân TP.Đà Nẵng trong thời gian sớm nhất. Kể từ khi làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát, người dân vùng cao H.Nam Trà My gom gần 30 tấn sản vật gửi tặng các địa phương đồng bằng, trong đó chủ yếu là người dân TP.HCM và TP.Đà Nẵng.