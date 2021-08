Khẩn cấp hỗ trợ người yếu thế

Chi hàng trăm tỉ đồng hỗ trợ Lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH Bình Dương chiều 16.8 cho biết hiện đơn vị này đã thực hiện chi trả 14 loại chính sách hỗ trợ người dân, người nghèo, yếu thế trong xã hội với số lượng khoảng 104.425 người, số tiền dự kiến chi trả trên 336 tỉ đồng. Đến nay Sở đã chi hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác là 75.697 người với số tiền trên 113 tỉ đồng… Tổng số tiền đã chi gần 200 tỉ đồng, đạt gần 70% khối lượng công việc. Tại Đồng Nai, theo Sở LĐ-TB-XH, tính đến 16.8, đơn vị này đã trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt danh sách trên 48.000 lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, với số tiền trên 72 tỉ đồng. Các địa phương trong tỉnh đã tổ chức chi trả được gần một nửa số tiền (gần 36 tỉ đồng), hiện đang gấp rút chi trả cho những người còn lại. Ngoài ra, Sở LĐ-TB-XH cũng đã phối hợp với Tỉnh đoàn Đồng Nai và các trang mạng xã hội triển khai thu thập nhu cầu người dân có nguyện vọng về quê để trao đổi, làm việc với các tỉnh, thành lên kế hoạch đưa công dân về quê. Chỉ sau 3 ngày triển khai, hiện đã có hơn 20.000 người dân đăng ký về quê qua cổng thông tin do Tỉnh đoàn và Sở phối hợp thực hiện.