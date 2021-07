Người Hà Nội tranh thủ chạy bộ, tập thể dục trước giờ cấm

Chiều 8.7, Công an Q.Hoàn Kiếm đã tổ chức họp bàn để triển khai theo công điện của thành phố.

Từ đầu giờ chiều 8.7, các lực lượng chức năng đã ra quân để chuẩn bị thực hiện công điện của lãnh đạo thành phố Ảnh Trần Cường

Theo đại diện Công an Q.Hoàn Kiếm, cơ quan này đã thành lập 19 tổ công tác, gồm lực lượng Công an 18 phường trên địa bàn và Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an Q.Hoàn Kiếm ra quân tuyên truyền; giải tán người dân tụ tập đông, hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn theo đúng chỉ đạo.