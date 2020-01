Người Việt xưa chọn người xông đất, lì xì đầu năm thế nào?

Ngoài ra, người tới xông đất cũng thường nói những câu lời hay ý đẹp để chúc mừng gia chủ năm mới làm ăn phát tài, vạn sự như ý. Đặc biệt, những người có tang hay gia đình đang lục đục, có chuyện buồn thì không đến nhà người khác xông đất trong ngày Tết.

Có thể nhờ người bên ngoài hoặc nhờ chính người thân trong gia đình xông đất. Việc chọn người xông đất thể hiện khát vọng của gia chủ về năm mới mọi việc may mắn, an khang thịnh vượng.

Một sư thầy tại Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết tục xông đất thể hiện mong muốn hướng tới những điều tốt lành của người dân Việt. Có một số gia đình đến sáng mùng Một là đóng chặt cửa, đợi đúng người mình nhờ xông đất đến thì mới mở cửa để tránh những điều phiền phức trong năm.

Tuy nhiên, dần dần theo thời gian những tờ giấy đỏ kèm câu chúc được thay bằng những tờ tiền may mắn. Không chỉ vậy, mang ý nghĩa chúc sức khỏe, bình an, con cháu cũng mừng tuổi, lì xì ông bà, cha mẹ bằng những phong bao đỏ như vậy.

Có người cho rằng lì xì là phiên âm của từ “lợi thị” trong tiếng Trung, nghĩa là được lợi, được tiền và may mắn. Do vậy, người Trung Quốc tin rằng tiền lì xì là tiền đem lại may mắn, những điều an lành, tốt đẹp cho trẻ em dịp đầu xuân mới.