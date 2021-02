Những người cha, người mẹ 'ăn Tết' ở chốt kiểm dịch Covid-19: 'Con nhỏ chờ để thăm ông bà”

Giữa những cơn gió xuân se lạnh, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mùng 3 Tết Tân Sửu bắt đầu ló dạng, chúng tôi có mặt tại chốt kiểm soát dịch Hòa Hải (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), lúc này những “thiên thần” trong bộ đồ bảo hộ đang thay ca cho nhau kiểm soát dịch Covid-19 tại cửa ngõ ra vào TP.Đà Nẵng . Đây là chốt kiểm soát dịch tuyến đường du lịch giáp ranh TP.Đà Nẵng - tỉnh Quảng Nam nên lượng người ra vào TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) rất đông. Lực lượng thuộc Trạm CSGT Hòa Hải (Phòng CSGT, Công an TP.Đà Nẵng) phối hợp với Công an Q.Ngũ Hành Sơn, Bộ đội Biên phòng, nhân viên y tết Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn, Đoàn viên thanh niên cùng lực lượng dân phòng túc trực 24/24 kiểm soát dịch Covid-19.