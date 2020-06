Nóng trên mạng xã hội: Bạo hành vợ đang bế con nhỏ, bị xử lý thế nào ?

Bạo hành bạn gái vì muốn... bế con

Ngày 28.6, một đại diện Công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết cơ quan này đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc và đã mời N.A.V (37 tuổi, trú P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy) cùng các bên liên quan đến làm việc.

Theo thông tin từ cơ quan công an, N.A.V và chị N.T.T.C (29 tuổi, trú P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân) sống chung với nhau nhưng chưa đăng ký kết hôn. Hai người có với nhau một bé gái tên Tr. (5 tháng tuổi). Trong quá trình sinh sống, hai bên thường xảy ra mâu thuẫn nên chị C. đưa con về nhà mẹ đẻ ở. Chiều 20.6, V. đến nhà bạn gái thăm con, nhưng do bé Tr. đang ngủ nên phải đợi phía dưới. Một lúc, chị C. đưa con xuống thì V. ngỏ ý được bế con. Tuy nhiên, do bé còn ngái ngủ, quấy khóc nên chị C. từ chối cho bế khiến hai bên xảy ra cãi vã. Chị C. bế con bỏ đi thì bất thình lình bị V. túm tóc kéo ngược lại khiến 2 mẹ con ngã ngửa, bị thương

“Sự việc khiến chị C. bị bầm tím bàn tay, cổ tay; bé Tr. bị bầm tím thái dương bên trái, được người thân đưa đi bệnh viện kiểm tra. Khi gia đình xem được đoạn video từ người hàng xóm đã bức xúc trình báo công an”, đại diện Công an Q.Thanh Xuân cho hay.

Cũng theo Công an Q.Thanh Xuân, N.A.V hành động như vậy chỉ vì muốn kéo chị C. ở lại nói chuyện và muốn bế con gái, nhưng không được đáp ứng. “Khi chị C. và con gái ngã xuống, anh V. còn đưa tay để bế đứa bé nhưng chị C. kéo lại, không cho bế chứ không phải cúi xuống để đánh bạn gái. Cháu bé may mắn được mẹ đỡ, chỉ va đập vào đùi mẹ nên bị tím và không ngất lịm hàng giờ như thông tin trên mạng chia sẻ”, công an quận nói.

Mong xử lý nghiêm

Sau đó chị C. đã có đơn yêu cầu giám định thương tích với mong muốn làm rõ sự việc, sai đến đâu xử lý đến đó. Ngày 28.6, Công an Q.Thanh Xuân đã phối hợp với gia đình đưa 2 mẹ con chị C. đi kiểm tra tại BV Nhi T.Ư.

Theo chị C., trong quá trình sinh sống, N.A.V thường chửi bới, đánh đập chị. Khoảng 4 tháng trước, chị đã bế con về nhà mẹ ở để cắt đứt quan hệ với V. “Trong thời gian tôi về nhà mẹ ở, anh V. hay đến chửi bới, đòi gặp con và muốn hàn gắn. Ngày 28.6, tôi và con đi kiểm tra thì các bác sĩ kết luận chỉ bị chấn thương phần mềm nên không đi giám định nữa, nhưng tôi mong phía công an làm rõ, xử lý nghiêm, sai đâu xử đó và mong anh V. đừng đến làm phiền tôi nữa”, chị C. nói.

Theo Công an Q.Thanh Xuân, đơn vị này vẫn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý N.A.V theo pháp luật. Trường hợp sau khi đi khám, chị C. vẫn muốn đi giám định thương tích thì phải đợi kết quả, nếu tổn hại sức khỏe của chị C. trên 11% thì Công an Q.Thanh Xuân sẽ khởi tố về tội cố ý gây thương tích . Ngược lại, chị C. từ chối đi giám định thì Công an Q.Thanh Xuân sẽ lập biên bản xử phạt hành chính N.A.V 2 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.