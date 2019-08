Phẫn nộ với người chồng đánh dã man vợ đang ôm con mới sinh

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Vũ Mạnh Nghĩa (trú TP.Hà Nội), anh trai nạn nhân, cho biết sự việc xảy ra vào chiều 26.8 tại một chung cư ở P.Thạch Bàn, Q.Long Biên. Lúc đó, em gái anh là V.T.T.L (27 tuổi, đang công tác tại một cơ quan báo chí) tháo chiếc ti vi ở phòng khách mang vào phòng trong cho con trai 7 tuổi xem. Thấy vậy, N.X.V (32 tuổi, chồng chị L.) đã chửi: “Mày hỏi ý kiến tao chưa? Mày không cho tao xem à?” rồi liên tiếp đánh vợ. “Lúc đó, L. đang bế con gái mới sinh được khoảng 2 tháng trên tay và con trai lớn đang học lớp 1 cũng ở đó mà V. ra tay không thương tiếc. Chị giúp việc cũng có mặt nhưng không dám can ngăn vì V. quá hung hãn”, anh Nghĩa bức xúc.

Chứng kiến sự việc, người giúp việc đã gọi điện báo cho gia đình chị L. Sau khi mở camera kiểm tra, mọi người đón chị L. cùng 2 cháu về nhà mẹ đẻ ở Q.Hoàng Mai. Anh Nghĩa cho hay, sau vụ việc, V. còn nhắn tin đe dọa người thân của anh.

Cũng theo anh Nghĩa, cách đây khoảng 6 năm, khi con trai đầu được 1 tuổi, chị L. thấy hai vợ chồng không hợp và thường xuyên bị chồng bạo hành nên đã ly hôn. “Hai đứa đã ly hôn rồi, nhưng V. tạo áp lực và đe dọa để L. quay lại. Thời điểm đó, L. cũng đã chịu nhiều trận đòn nhưng không nói cho gia đình biết. Tuy nhiên, lần này sự việc nặng quá nên gia đình đã quyết định nhờ công an vào cuộc”, anh Nghĩa nói.

Ở nhà của mẹ ruột, chị L. chưa hết sợ hãi chia sẻ với PV Thanh Niên: Cách đây 8 năm, chị có bầu với anh V. nên dừng việc học để làm đám cưới, sinh con. Thời gian sống chung với nhau, chị phải chịu nhiều trận đòn roi. “Nghĩ về con, tôi lại cắn răng chịu đựng”, chị kể về việc quay trở lại sau ly hôn. “Gần đây tôi sinh bé gái thứ 2, anh ấy cũng không thay đổi, lúc nào cũng đánh chửi vợ con”, chị L. nói. “Chồng tôi vốn là thầy dạy võ. Thời điểm xảy ra sự việc, tôi sợ hãi chỉ biết ôm con vì sợ anh ấy sẽ đánh trúng con. Lúc anh ấy ném nắm sỏi vào người tôi, may mắn con gái không bị sao, chứ không chắc tôi ân hận cả đời”, chị L. nói.

Ông Bùi Trí Đức, Phó chủ tịch UBND P.Thạch Bàn, cho biết ngay sau khi nhận được trình báo của gia đình nạn nhân, UBND phường đã giao công an phường phối hợp với Công an Q.Long Biên làm rõ. Ngay trong ngày 27.8, công an đã triệu tập người chồng lên trụ sở làm việc để có phương án xử lý. Theo ông Đức, ông cũng rất bức xúc khi xem đoạn video chị L. bị bạo hành . “Việc bạo hành vợ là không thể chấp nhận được, đặc biệt, trường hợp này người vợ mới sinh và đang bế con nhỏ vẫn phải chịu đánh đập”, ông Đức nói.