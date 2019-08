Chồng võ sư đánh vợ đang bế con nhỏ dã man: Đạo đức ở đâu?

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên chiều nay, ông Nguyễn Trường Hùng, Phó chủ tịch liên đoàn Taekwondo TP.HCM, cho biết không biết người chồng kia là võ sư, là huấn luyện viên của môn nào, tuy nhiên việc thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người khác, ở đây là với phái yếu, nhất là người phụ nữ đó đang ẵm con thì rất xấu hổ và đáng bị lên án.

Theo Trâm, một số người bạn của cô còn cho biết họ sợ hãi “không dám lấy chồng” sau khi liên tiếp thấy các vụ bạo lực gia đình như vậy. Tuy nhiên, Trâm cho rằng, đó không phải là một giải pháp hay, bởi không thể đánh đồng đàn ông nào cũng xấu, đều "ra tay" với người vợ của mình. Theo Trâm, việc chuẩn bị sẵn tâm lý, tìm hiểu những nguyên nhân, cách xử trí nếu mình là nạn nhân trong những trường hợp tương tự là một điều mà nhiều bạn gái trẻ nên làm.

Theo Trâm, tham gia các khóa học tự vệ cho phái nữ, theo dõi các buổi trao đổi, trò chuyện với các chuyên gia tâm lý về các vấn đề mà có thể họ sẽ trở thành nạn nhân như bạo lực gia đình, quấy rối tình dục, xâm hại… cũng là một cách chủ động trang bị kiến thức, sẵn sàng tâm lý, biết cách thoát ra khỏi nguy hiểm chứ không phải bị động đón nhận sự tấn công, xâm hại của người khác.

Chị Lê Thị Tuyết Nga, 31 tuổi, sáng lập dự án She Will Be Strong với nhiều hoạt động bảo vệ, bênh vực phụ nữ, cho biết có một thực tế đó là nhiều phụ nữ còn cam chịu, nhẫn nhục, biết mình là nạn nhân của bạo lực gia đình, chồng thường xuyên đánh đập nhưng không dám tố cáo, không dám ly hôn, không dám về nhà mẹ đẻ sống… bởi luôn có tâm lý “tốt khoe xấu che”, sợ bị dị nghị, sợ điều tiếng, bị ràng buộc nhiều vấn đề với người chồng, không dám nghĩ là cuộc sống của mình sẽ tốt hơn nếu không có người đàn ông ở bên cạnh… Do đó, họ luôn hy sinh bản thân, chấp nhận bị bạo lực về thể xác, tinh thần.