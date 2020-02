Phẫn nộ xe Mercedes lao thẳng tông chết GrabBike, nữ tiếp viên hàng không bị thương nặng

Tài xế bỏ đi sau khi gây tai nạn

Theo thông tin ban đầu từ cộng đồng tiếp viên hàng không, nữ tiếp viên N.T.B.H (30 tuổi) của Vietnam Airlines bị tai nạn vào rạng sáng 30.1 (tức mùng 6 tết) khi đang ngồi trên xe GrabBike vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Sau tai nạn, tài xế GrabBike Lê Mạnh Thường (65 tuổi, trú Q.Phú Nhuận) tử vong trên đường đi cấp cứu, chị H. bị thương rất nặng đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175. Còn lái xe ô tô và những người đi cùng đã rời khỏi hiện trường. Những người chứng kiến nghi ngờ lái xe say xỉn.

Chị H. là lao động chính của gia đình, vừa trở lại làm việc sau thời gian nghỉ thai sản và đang một mình chăm con nhỏ. Do đó, cộng đồng tiếp viên đã kêu gọi ủng hộ giúp chị H. yên tâm điều trị. Bên cạnh đó, mọi người cũng chia sẻ rầm rộ bài viết để người gây tai nạn đến thăm hỏi nạn nhân.

Ngày 31.1, Đội CSGT - trật tự Công an Q.Phú Nhuận (Công an TP.HCM) xác nhận với PV Thanh Niên có vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 5 giờ 20 sáng 30.1 tại đường Hồng Hà (P.9, Q.Phú Nhuận). Sau tai nạn, tài xế xe Mercedes GLC 300 mang BKS 51G-902.57 và những người đi cùng rời khỏi hiện trường. Trưa 31.1, người này đã đến trình diện công an.