Phụ huynh 'bấn loạn' tìm người trông trẻ vì virus Corona

Với những gia đình có ông bà hay người giúp việc, cho trẻ nghỉ học 1 tuần không gặp khó khăn, nhưng với những gia đình neo người, thì đây là một vấn đề nan giải. “2 ngày đầu nghỉ học, tôi đưa con đến cơ quan, cháu chạy nhảy lung tung khắp các tầng, tôi và các đồng nghiệp làm việc cũng không yên. Bàn đi bàn lại mãi, hai vợ chồng thống nhất xin nghỉ luân phiên để trông con”, chị Ngọc Linh, ở quận Tây Hồ, cho biết.

Chị Hà Bắc, công nhân tại Khu công nghiệp Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, cũng cho hay: “Quê tôi ở Thanh Hóa, mà ở đó cũng đang là vùng dịch, gửi con về quê cũng không được, ở lại cũng không xong. Trẻ con hiếu động, đành phải nhờ cậy ông bà nội ở quê ra trông. Thực lòng không muốn cho con nghỉ học nhưng vì sức khỏe của con và sự an toàn của mọi người nên phải chấp nhận. Cũng may những ngày này đi muộn một chút cơ quan cũng tạo điều kiện”.

Ăn theo dịch Corona, tại một số khu chung cư đã “ra đời” dịch vụ trông trẻ 1 tuần với giá từ 150.000 - 200.000 đồng/ngày. Chị Thanh Hà, giáo viên mầm non có 7 năm kinh nghiệm ở quận Hà Đông, cho biết: “Chị nhận trông tối đa 10 bé, giá 150.000 đồng/ngày, bao gồm cả tiền ăn trưa và bữa phụ buổi chiều”. Đinh H.N, ở chung cư Green bay (quận Nam Từ Liêm), cũng chia sẻ: “Mình là sinh viên năm thứ 3 Trường đại học Thương mại. Trong thời gian này, mình cũng được nghỉ học ở nhà trông cháu. Thấy các cư dân than thở không biết gửi con ở đâu nên tranh thủ nhận thêm các bé trong khu giúp các bố mẹ đi làm. Ngoài trông cháu, mình có thể nhận trông thêm từ 5 - 7 bạn lứa tuổi mầm non và tiểu học. Phí dịch vụ trông trẻ là 200.000 đồng/ngày, bao gồm tiền ăn, dạy học tiếng Anh”. Sau 1 ngày N. đăng tin, đã có một số phụ huynh đăng ký gửi con.