'Siêu thị 0 đồng' ấm lòng công nhân tâm dịch Bắc Giang

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”

2 tuần nay, sau khi công ty phải tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19 , anh Triệu Quang Định, công nhân Công ty TNHH Seojin, khu công nghiệp (KCN) Song Khê - Nội Hoàng (Bắc Giang), chỉ quanh quẩn trong phòng trọ ở xã Song Khê, TP.Bắc Giang, làm bạn với chiếc điện thoại, hết đọc tin tức về dịch bệnh, lại chat với gia đình, bạn bè qua mạng xã hội … Anh Định chỉ là một trong số hơn 1.100 công nhân KCN Song Khê - Nội Hoàng gặp hoàn cảnh khó khăn do đang bị cách ly vì Covid-19.

“Không có việc làm, mọi chi tiêu sinh hoạt chúng tôi cũng phải tằn tiện hơn, thực phẩm dự trữ cũng đã cạn dần. Cũng nhờ lên nhóm công nhân của KCN mà chúng tôi biết được công đoàn mở “Siêu thị 0 đồng” trong vùng dịch. Đúng là “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, chúng tôi cảm ơn công đoàn, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ anh chị em công nhân trong những lúc dịch bệnh. Chúng tôi mong dịch sớm qua để trở lại làm việc bình thường”, anh Định nói.

Anh Nguyễn Văn Nam, một công nhân cũng làm việc tại KCN Song Khê - Nội Hoàng, bộc bạch: “Anh em công nhân sợ nhất là mất việc và đói, điều không ai mong muốn lại đến đúng vào lúc dịch bệnh. Cũng may công đoàn hỗ trợ kịp thời, mỗi người được nhận 5 kg gạo, 1 thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm khác như: mắm muối, rau xanh, sữa, đồ hộp...”.

Mặc dù đã được các cấp công đoàn hỗ trợ kịp thời, nhưng theo chia sẻ của các CNLĐ trong tâm dịch, nguồn lương thực tại siêu thị không thiếu, nhưng anh chị em công nhân vẫn mong muốn được ăn thêm thực phẩm tươi sống như thịt lợn, thịt gà...

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, bày tỏ: “Hơn 67.000 CNLĐ đang “mắc kẹt” trong các nhà trọ, đời sống rất khó khăn. Chúng tôi đã nghĩ ra việc tổ chức “siêu thị 0 đồng” cung cấp lương thực, thực phẩm và nhu cầu thiết yếu cho CNLĐ để duy trì cuộc sống tại địa bàn các huyện, vùng có dịch. Bắt đầu khai trương từ ngày 22.5, đến nay đã có 23 “siêu thị 0 đồng” trên địa bàn các huyện có dịch và mô hình này sẽ còn tiếp tục được nhân rộng trong những ngày tới”.

Hầu hết các siêu thị đều được đặt tại nhà văn hóa các thôn, xóm có sân rộng rãi để đảm bảo an toàn, giãn cách. Đối với những khu vực có F1, F2 đang phải cách ly tại nhà, hàng ngày chính quyền địa phương sẽ thông báo trên loa để các chủ nhà trọ đến lấy lương thực, thực phẩm theo danh sách. Với những khu vực nhà trọ có CNLĐ ngoại tỉnh phải nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch, NLĐ tự đến lấy, nhưng phải đảm bảo giữ khoảng cách an toàn.