Trải lòng của bệnh nhân Covid-19 đã ra viện: Virus không đáng sợ bằng sự kỳ thị, xa lánh

Cách ly, điều trị Covid-19 như... đi an dưỡng! Cũng theo ông V., thời gian cách ly điều trị, khó chịu nhất là cảm giác bức bối, không được tiếp xúc với mọi người. Còn sức khoẻ, sinh hoạt cá nhân diễn ra bình thường. “Cách ly, điều trị Covid-19 người không biết thì nghĩ nó nghiêm trọng thôi. Nhưng tôi đã đã trải qua thì thấy cứ như là đi an dưỡng ấy. Ngày ba bữa cơm, có bác sĩ và y tá bưng đến tận nơi. Quần áo thay ra được giặt giũ, sấy hấp thơm tho, còn sướng hơn ở nhà thì chả như là đi an dưỡng còn gì”, ông V. chia sẻ.