Sơn Lôi, ngày cuối phong tỏa

Chế tạo thành công kit thử chẩn đoán vi rút SARS-CoV-2 sau 80 phút







T.Hằng Sau khi thử nghiệm tại Viện Công nghệ sinh học, bộ kit đã được công nhận kết quả ngoại kiểm bởi Viện Y học dự phòng quân đội ngày 2.3. Kết quả kiểm định cho thấy, bộ kit này có độ nhạy và độ đặc hiệu tương đương với bộ kit Realtime RT-PCR của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Thời gian của quy trình phát hiện là 80 phút từ khi nhận mẫu RNA của bệnh nhân.Kết quả nghiên cứu khẳng định Viện Công nghệ sinh học đã làm chủ công nghệ và hoàn toàn chủ động trong việc tạo bộ kit để phát hiện vi rút SARS-CoV-2, không phụ thuộc vào việc nhập ngoại. Trong thời gian tới, Viện sẽ phối hợp với Viện Y học dự phòng quân đội sản xuất bộ kit này quy mô lớn, góp phần đẩy lùi dịch Covid-19.T.Hằng Chiều 3.3, Viện Hàn lâm KH-CN VN công bố hoàn thành nghiên cứu và phát triển bộ sinh phẩm phát hiện người nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Sau gần 1 tháng, nhóm nghiên cứu của PGS-TS Đồng Văn Quyền và PGS-TS Đinh Duy Kháng thuộc Viện Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm KH-CN VN) đã chế tạo thành công bộ kit dựa trên công nghệ Realtime RT-PCR. Vật liệu được sử dụng để phát triển bộ kit là mẫu RNA đã được tách chiết từ vi rút SARS-CoV-2 gây bệnh cho bệnh nhân VN do Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cung cấp; các gien cũng như các vùng gien được nhân dòng từ RNA của vi rút SARS-CoV-2 để làm mẫu chuẩn cho việc nghiên cứu và cung cấp các trình tự cho việc thiết kế các bộ mồi và mẫu dò; các mẫu RNA của một vi rút gây bệnh đường hô hấp ở người do Bệnh viện T.Ư quân đội 108 và Viện Y học dự phòng quân đội (Bộ Quốc phòng) cung cấp.