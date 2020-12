Việt kiều Mỹ 'trải nghiệm' Giáng sinh 2020 thê lương: Tiệm nail ngáp ngắn ngáp dài

Tháng mười hai. Gió lạnh từ rặng Appalachia dọc phía Tây Maryland ùa về xao xác. Gió thổi như cắt mặt, len vào các khe hở áo quần, làm đông cứng từng tế bào da thịt. Bước ra khỏi nhà, cứ như có ai bê nguyên thau nước đá tạt vô mặt. Thành phố vẫn lờ mờ trong ánh điện đường vàng hiu hắt. Những cành cây khẳng khiu, trơ trọi, đứng lẻ loi bên ngoài cửa sổ. Vài lữ khách trong tấm áo dày, ngồi co ro chờ xe buýt. Mọi thứ chung quanh trơ trọi, buồn tẻ và ảm đạm bởi thiếu màu xanh của hoa lá, cỏ cây. Mới bốn giờ, mặt trời đã bỏ đi đâu mất. Mấy con sẻ trốn biệt, chẳng xù lông hót véo von bên mái hiên trước ban công nhà.

Giáng sinh năm nay nhìn sơ thì không có gì khác khi mỗi sáng lái xe đi làm, bật kênh radio nào cũng nghe những giai điệu vui tươi, rộn rã. Hết Jingle bell, White Christmas, Joy to the world tới Last Christmas… Trên góc phố, người ta bán cây thông Noel xanh thẫm, đồng giá. Những vòng lá xanh có trái thông nâu, chuông vàng và dải băng đỏ thắm được treo trên cột điện. Hoa trạng nguyên phơn phớt đỏ trong văn phòng. Hang đá, máng cỏ, Đức Mẹ đồng trinh, Chúa hài đồng nhấp nháy trong ánh đèn đêm rực rỡ. Có điều du khách ngoài đường ai cũng có thêm trên mặt cái khẩu trang đủ sắc màu và giữ khoảng cách với người bên cạnh.