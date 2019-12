Vụ 'người đàn ông đánh bé trai chấn động não' vì sao vẫn im lìm?

Người tố nói đánh, người bị tố nói không!

Theo phản ánh của chị Trịnh Thị Hải Yến (Khu đô thị Ciputra, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội), bé Nguyễn N.A (12 tuổi, con trai chị) đang chơi cầu lông cùng con trai ông Trần Đức Hà (49 tuổi, cùng ở Ciputra) thì ông Hà bất ngờ hành hung cháu.

Cụ thể, ông Hà đấm vào thái dương, ngực và đá vào chân cháu N.A. Ngoài ra, ông Hà còn dùng những lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa để nhục mạ cháu và ép cháu bé phải cầm vợt cầu lông để quay lại video với lời đe dọa: “Nếu mày không cầm vợt để tao quay làm bằng chứng tao sẽ đánh mày chết. Tao quay video xong sẽ đưa lên mạng để cho mày vào tù khi mày 18 tuổi”.

Theo chị Yến, “sự việc này có sự chứng kiến của một bảo vệ tại khu vui chơi chung”. Khi chị Yến tới hỏi thì bị ông Hà vu khống chị là kẻ ăn cắp và truyền gien ăn cắp sang cháu N.A, đồng thời thách thức: “Cứ làm rõ sự việc đi, tôi sẽ ủng hộ”.

Bức xúc, chị Yến đã yêu cầu lực lượng an ninh của khu đô thị lập biên bản, đồng thời trình báo toàn bộ sự việc tới Công an P.Xuân Đỉnh. Sau đó, Công an P.Xuân Đỉnh đã lấy lời khai của các bên và yêu cầu gia đình đưa bé N.A đi giám định.

Ngay trong đêm 6.11, gia đình đưa bé đi khám, chụp tại một bệnh viện tư. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán sơ bộ cháu bé bị chấn thương sọ não và chấn thương ngực, sau đó xác định cháu bé bị chấn động não và chấn thương phần mềm vùng ngực.

Theo chị Yến, ông Hà đã khiến con trai chị bị chấn thương về thể xác, tinh thần, tâm lý và tổn hại danh dự một cách nghiêm trọng nên chị đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng, đề nghị vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm theo pháp luật

Tuy nhiên, khi PV liên hệ thì ông Trần Đức Hà phủ nhận việc đã hành hung cháu N.A và cho rằng mình không sai. Ông Hà cho rằng thời điểm xảy ra sự việc, con trai ông và cháu N.A đang chơi với nhau thì cháu N.A cầm vợt cầu lông của con trai ông chạy đi. Khi ông Hà tiến tới thì N.A bỏ chạy và ông Hà có đuổi theo để lấy lại chiếc vợt.

“Sự việc của trẻ con, chị ấy bức xúc chị ấy nói tôi và tôi cũng nói lại vài câu thì chị ấy nói ra công an và tôi cũng đề nghị như vậy. Khi ra công an thì chị ấy tố cáo tôi, công an xác minh không được thì chị ấy lại phản ánh tới báo chí. Tuy nhiên, suy cho cùng cũng là tình làng nghĩa xóm, 1 điều nhịn là 9 điều lành nên tôi chủ động xin lỗi”, ông Hà phân trần và cho rằng: “Có việc hành hung trẻ con thì công an đã tóm tôi đi rồi”.

Công an nói gì?

Trao đổi với PV Thanh Niên, một đại diện Công an Q.Bắc Từ Liêm cho biết ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của chị Yến, CQĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định đối với cháu N.A để xác định thương tích, đồng thời thu thập các tài liệu, lời khai nhân chứng. Tuy nhiên, vì các yếu tố khách quan, gia đình có việc ngoài ý muốn nên cháu N.A chưa được đưa đi giám định theo yêu cầu. Đến ngày 9.12, chị Yến có đơn xin hoãn giám định vì cháu N.A bận thi học kỳ và đến hiện tại cháu N.A vẫn chưa được đưa đi giám định.

“Đối với một vụ án thương tích , nếu không có tỷ lệ phầm trăm thương tích thì rất khó để CQĐT ra các văn bản tố tụng và các bước tiếp theo”, vị đại diện nói.

Tuy nhiên, từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Q.Bắc Từ Liêm xác định ông Hà có những hành vi tác động ngoại lực vào cháu N.A. Cụ thể, hình ảnh trích xuất camera cho thấy ông Hà đã dùng chân đá vào mông; dùng tay đẩy, tác động vào thái dương trái cháu N.A và dùng tay túm ngực áo cháu bé. Nhân chứng cũng thể hiện ông Hà có những hành động theo nội dung camera ghi lại...