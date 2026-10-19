Đội tàu ngầm 'cá mập ma' của Úc mọc 'răng'

Anduril, một công ty khởi nghiệp công nghệ quốc phòng của Mỹ, đã hợp tác với các nhà khoa học quốc phòng Úc để phát triển mẫu tàu ngầm không người lái cỡ lớn mang tên "cá mập ma". Công ty đang phát triển một đội tàu ngầm như thế cho Úc theo một hợp đồng trị giá 1,8 tỉ AUD (1,3 tỉ USD).

Bộ trưởng Công nghiệp quốc phòng Úc Pat Conroy phát biểu trước giới báo chí bên tàu ngầm tự hành "cá mập ma" tại một cơ sở của công ty Anduril ở Sydney (Úc) ngày 19.10 Ảnh: AFP

Bộ trưởng Công nghiệp quốc phòng Úc Pat Conroy hôm nay 19.10 phát biểu tại Sydney rằng sau các cuộc thử nghiệm bí mật, 3 loại thiết bị đã được phê duyệt để thực hiện "những nhiệm vụ mà chúng tôi không muốn con người trực tiếp tham gia".

Ông Conroy cho biết tàu ngầm tự hành "cá mập ma" có khả năng mang theo tối đa 12 quả thủy lôi, các thiết bị dành cho lực lượng đặc biệt, cùng với dòng drone Altius của Anduril. Những chiếc drone này có thể được phóng ngay trên biển để tạo thành các "bầy" thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công.

Ông Conroy cho rằng các đối thủ tiềm tàng giờ đây sẽ phải xem xét khả năng rằng bất kỳ container vận chuyển hàng hóa nào tại các cảng của Úc cũng có thể đang chứa một chiếc "cá mập ma" bên trong. "Không chỉ có khả năng các container vận chuyển chứa cá mập ma, mà những chiếc tàu ngầm này giờ đây còn có răng", ông Conroy nhấn mạnh.

Ông Conroy còn nói rằng một số quốc gia khác cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc sở hữu tàu ngầm tự hành "cá mập ma". Tàu này được cho là có khả năng di chuyển quãng đường dài và sẽ hoạt động phối hợp cùng đội tàu ngầm có người lái.

Trong tháng này, Anduril cũng đã giành được hợp đồng trị giá 2,9 tỉ USD từ Hải quân Mỹ để sản xuất các linh kiện cho tàu ngầm lớp Virginia và công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy đóng tàu ngầm mới tại Mỹ.

Mỹ đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đóng tàu nhằm đảm bảo khả năng cung cấp tàu ngầm cho Úc theo thỏa thuận AUKUS.