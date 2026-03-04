Đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sẽ tạo 'địa chấn' ở Nha Trang?

Đội Trường Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tạo bất ngờ

Tại vòng loại khu vực TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM rơi vào nhóm 5, nơi quy tụ những đối thủ có thực lực khá tương đồng. Sau 3 lượt trận, đội bóng này kết thúc vòng bảng với vị trí nhì nhóm 5, thành tích 1 thắng, 1 hòa, 1 thua, hiệu số bàn thắng – bại +4. Đây là kết quả không quá nổi bật nếu so với nhiều đội dẫn đầu bảng khác, nhưng đủ để họ nuôi hy vọng tranh vé vào VCK thông qua trận play-off.

Thực tế, màn trình diễn của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ở vòng bảng mang dáng dấp của một tập thể thi đấu thiên về tính tổ chức hơn là bùng nổ cá nhân. Đội duy trì lối chơi kỷ luật, tuân thủ chiến thuật và luôn thể hiện tinh thần thi đấu nhiệt huyết, điều thường thấy ở các đội bóng sinh viên có thời gian ráp đội hình không nhiều. Dù chưa thật sự ổn định về thể lực lẫn nhịp độ thi đấu, các cầu thủ vẫn cho thấy sự gắn kết đáng ghi nhận trong cách vận hành lối chơi.

Bước ngoặt lớn nhất của hành trình vòng loại chính là trận play-off gặp Trường ĐH Văn Hiến, đội bóng được đánh giá rất cao khi đứng nhất nhóm 2 với thành tích toàn thắng cả 3 trận, hiệu số bàn thắng bại lên tới +10. Trước một đối thủ vượt trội về thông số và được xem là ứng viên nặng ký cho suất vào VCK, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM bị đánh giá thấp hơn.

Các cầu thủ Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vỡ òa khi giành vé dự VCK ẢNH: NHẬT THỊNH

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM không có những cá nhân quá xuất sắc, nhưng là một tập thể gắn kết ẢNH: ĐỘC LẬP

Tuy nhiên, bóng đá sinh viên luôn chứa đựng những bất ngờ. Bằng lối chơi chặt chẽ, tinh thần thi đấu không sợ hãi và sự tập trung cao độ, các cầu thủ Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã giành chiến thắng 1-0 đầy kịch tính. Bàn thắng duy nhất không chỉ mang về tấm vé dự VCK mà còn tạo nên một "cơn địa chấn" thực sự ở khu vực TP.HCM.

Chiến thắng trước đội bóng có phong độ gần như hoàn hảo như Trường ĐH Văn Hiến cho thấy Trường ĐH Sư phạm TP.HCM không phải là một tập thể dễ bị bắt nạt. Quan trọng hơn, kết quả này đã thắp lên niềm tin lớn cho toàn đội trước sân chơi toàn quốc, nơi mọi đối thủ đều có chất lượng chuyên môn cao.

Từ một đội bóng có hành trình vòng bảng không quá ấn tượng, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã bước vào VCK bằng bản lĩnh và tinh thần "không còn gì để mất". Chính yếu tố tâm lý này được xem là lợi thế không nhỏ khi họ đến Nha Trang với vị thế của một ẩn số, sẵn sàng tạo thêm những cú sốc mới.

Điểm tựa của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Đánh giá về hành trình vòng loại, HLV Phạm Hà Minh cho rằng kết quả đạt được là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, trong đó tinh thần thi đấu đóng vai trò then chốt. Ông chia sẻ với PV Thanh Niên: "Chúng tôi cũng may mắn khi rơi vào một bảng đấu có tính tương đồng, không quá khó. Tuy nhiên, điều quan trọng là tinh thần của các em rất tốt, thi đấu nhiệt huyết, có sự kết nối và đoàn kết. Trên sân, các cầu thủ thể hiện được bản lĩnh, tuân thủ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra".

Nhắc đến trận play-off với Trường ĐH Văn Hiến, vị thuyền trưởng của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM thừa nhận đây là thử thách rất lớn, nhất là khi 2 đội từng chạm trán trước đó và đội của ông chỉ có 1 trận hòa, 1 trận thua. Ông nói: "Trước giải, chúng tôi đã gặp Văn Hiến và kết quả không thuận lợi. Nhưng khi bước vào trận play-off, tinh thần của toàn đội là thi đấu hết mình, không sợ sệt, vì thực sự chúng tôi không có gì để mất. Các em ra sân với tâm lý tốt, tự tin, và chính điều đó dẫn đến chiến thắng.

HLV Phạm Hà Minh hiểu rõ sức mạnh của các học trò, biến Trường ĐH Sư phạm TP.HCM thành tập thể gắn kết ẢNH: NHẬT THỊNH

Các đội bóng mạnh ở VCK sẽ phải dành cho Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (trái) sự tôn trọng nhất định, dù đây mới là lần đầu tiên các học trò HLV Phạm Hà Minh dự VCK ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo ông Minh, điểm mạnh lớn nhất của đội bóng nằm ở sự đoàn kết nội bộ và khả năng tuân thủ chiến thuật. Các vị trí trên sân cơ bản đảm bảo đúng vai trò, thực hiện tốt chỉ đạo của ban huấn luyện. Tuy nhiên, hạn chế rõ nhất lại nằm ở nền tảng thể lực.

"Điểm tích cực là tinh thần đoàn kết, các vị trí đảm bảo được chiến thuật theo lời dặn của ban huấn luyện. Nhưng thể lực của đội chưa thực sự tốt. Thời gian tập luyện và ráp đội hình không nhiều, nên đây là yếu tố cần cải thiện. May mắn là tinh thần thi đấu đã hỗ trợ rất nhiều trong việc giành chiến thắng," ông Minh thẳng thắn nhìn nhận.

Hướng đến VCK TSNV Việt Nam 2026, công tác chuẩn bị của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM được tiến hành theo hướng thận trọng. Do lo ngại chấn thương, đội chưa tổ chức các trận giao hữu mà tập trung vào việc củng cố chiến thuật và nâng cao thể lực cá nhân.

"Hiện tại đội chưa tập trung tập luyện nhiều, dự kiến tuần tới sẽ có khoảng 2 buổi tập chung để rà soát chiến thuật. Các sinh viên tự rèn thể lực là chính. Chúng tôi không tổ chức giao hữu vì sợ chấn thương, nên lựa chọn phương án chuẩn bị thận trọng," HLV Phạm Hà Minh cho biết.

Đội Trường ĐH Văn Hiến (áo đỏ) rất mạnh, nhưng cũng phải gục ngã trước Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Đánh giá về mặt bằng chung tại VCK, vị HLV này tỏ ra khá thực tế khi thừa nhận nhiều đội bóng đã có kinh nghiệm thi đấu, nhịp chơi tốt và sự ổn định cao hơn. Trong khi đó, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cùng một số đội khác mới lần đầu góp mặt nên còn hạn chế về trải nghiệm.

"Hầu như các đội vào VCK đều chơi có nhịp và có kinh nghiệm. Chúng tôi và một số đội lần đầu tham dự nên chắc chắn sẽ gặp nhiều thử thách. Tuy nhiên, bóng đá sinh viên mỗi lứa thay đổi liên tục, nên chúng tôi cũng không quá e ngại đối thủ nào," ông Minh nói.

Về mục tiêu tại giải, ban huấn luyện không đặt nặng thành tích mà ưu tiên tinh thần thi đấu cống hiến và thoải mái tâm lý cho các cầu thủ. Ông chia sẻ: "Mục tiêu của đội là đi càng sâu càng tốt, nhưng còn phụ thuộc vào kết quả bốc thăm chia bảng. Ban huấn luyện không đặt chỉ tiêu cụ thể để tránh gây áp lực. Chúng tôi muốn các cầu thủ chơi hết mình, fair-play và cống hiến. Nhà trường, đặc biệt là hiệu trưởng và ban giám hiệu, cũng đã động viên rất nhiều để toàn đội có tinh thần tốt trước khi vào giải".

Với hành trang là tinh thần đoàn kết, chiến thắng tạo địa chấn ở vòng play-off và sự hậu thuẫn từ nhà trường, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM bước vào VCK TNSV THACO cup 2026 không phải với vị thế của một ứng viên vô địch, mà là một tập thể sẵn sàng chiến đấu bằng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ. Nếu tiếp tục duy trì được tinh thần "không sợ hãi" và cải thiện thể lực, những thầy giáo tương lai hoàn toàn có thể viết tiếp câu chuyện bất ngờ tại Nha Trang.