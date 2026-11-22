Steven Nguyễn liên tục 'phủ sóng' màn ảnh rộng

Steven Nguyễn liên tục có phim mới ra rạp trong năm 2026 ẢNH: ĐPCC

Steven Nguyễn là một trong những diễn viên được săn đón nhất ở phòng vé Việt nửa cuối năm 2026. Sau Trại buôn người (thu hơn 496 tỉ đồng) và Chị chị em em 3 (hiện đạt hơn 115 tỉ đồng), 3 phim mới khác có sự tham gia của anh liên tục được giới thiệu trước thềm công chiếu vào tháng 12 tới.

Trong số đó, dự án mới nhất được công bố là Phi vụ bông tuyết vàng. Tác phẩm dự kiến ra rạp ngày 11.12 tới, bắt đầu với phiên đấu giá diễn ra trong đêm Giáng sinh, nơi tất cả cùng ra giá để sở hữu Bông tuyết vàng - món bảo vật đã thất lạc từ lâu. Sự kiện trở nên hỗn loạn vì màn tấn công bất ngờ của một nhóm cướp, giữa tình thế nguy hiểm, Võ Nghĩa (Steven Nguyễn) và Phương (Vân Trang) từ hai con người xa lạ mang trong mình mục đích, toan tính riêng buộc phải phối hợp để tìm cách thoát thân…

Steven Nguyễn xuất hiện với hình tượng lịch lãm, sang trọng trong phim mới. Thay vì chỉ tập trung vào sức mạnh hay những màn đối đầu trực diện, nhân vật Võ Nghĩa do anh thể hiện được đặt trong một tình huống phức tạp, nơi mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân và người đồng hành.

Nam diễn viên trong phim Phi vụ bông tuyết vàng đóng cùng NSND Kim Xuân, Vân Trang, Ngọc Nga... ẢNH: ĐPCC

Bên cạnh Phi vụ bông tuyết vàng, nam diễn viên còn xuất hiện trong hai phim điện ảnh khác cũng lần lượt ra rạp trong tháng 12 là Bắt cá ba tay và Người mẹ xấu. Những dự án liên tiếp khiến nam diễn viên 9X luôn bận rộn với lịch trình quay phim, quảng bá phim trong suốt thời gian dài. Anh thừa nhận những tháng qua, bản thân lúc nào cũng trong trạng thái áp lực, mệt mỏi.

"Dù cơ thể vật lý của tôi luôn mệt mỏi, áp lực vì công việc nhưng tôi trải qua sự mệt mỏi, áp lực ấy trong niềm vui sướng. Tôi đã chờ đợi những ngày được làm việc liên tục như vậy từ rất lâu rồi nên mọi thứ không thành vấn đề", nghệ sĩ chia sẻ với Thanh Niên. Anh cũng dí dỏm tiết lộ bản thân có thể làm việc không cần nghỉ vì "hồi chiêu" rất nhanh.

Steven Nguyễn kết hợp ăn ý với Ninh Dương Lan Ngọc trong Chị chị em em 3 ẢNH: ĐPCC

Qua mỗi dự án, Steven Nguyễn thường được khán giả "gán ghép" với các bạn diễn nữ nhờ "phản ứng hóa học" trên phim. Mới đây nhất, anh nhận nhiều phản ứng tích cực khi đóng cặp với Ninh Dương Lan Ngọc trong Chị chị em em 3. Nam diễn viên cho biết bản thân thoải mái đón nhận những phản ứng ấy. "Tôi thấy việc đó rất dễ thương, minh chứng rằng mình đã làm rất tốt trong việc xây dựng 'phản ứng hóa học' giữa các nhân vật trong phim nên mới được khán giả chú ý, yêu thương như vậy", anh chia sẻ.

Tuy nhiên, mọi tương tác chỉ nằm trong khuôn khổ công việc, ngoài đời, họ là những người bạn tốt của nhau. Nam diễn viên nói thêm rằng bản thân may mắn có những bạn diễn nữ xinh đẹp, tính cách dễ thương, tinh thần làm việc chuyên nghiệp, luôn tạo cho anh cảm giác thoải mái khi làm việc chung.

Lý do kín tiếng đời tư

Steven Nguyễn mong muốn tập trung cao độ cho diễn xuất ẢNH: ĐPCC

Khác với những chia sẻ cởi mở về diễn xuất, phim ảnh, Steven Nguyễn luôn kín tiếng khi được hỏi về chuyện tình cảm cá nhân. "Tôi đã phấn đấu, lăn lộn trong nghề cũng được khoảng 10 năm. Điều mà tôi muốn mọi người quan tâm đến mình chính là những vai diễn, sự nghiệp diễn xuất hơn là chuyện đời tư của tôi", diễn viên phim Trại buôn người bày tỏ.

Bên cạnh đó, Steven Nguyễn cũng thừa nhận lịch trình làm việc dày đặc khiến anh không thể đảm đương hết mọi chuyện, ít có thời gian dành cho bản thân. Sao phim Mưa đỏ cho biết anh may mắn có sự hỗ trợ của quản lý từ đó bản thân mới đảm bảo được sức khỏe và tập trung cao độ cho công việc chính là diễn xuất.

Dù đã là "diễn viên nghìn tỉ", Steven Nguyễn vẫn ở nhà thuê ẢNH: T.C

Nhìn lại năm 2026 với hàng loạt dự án điện ảnh và trở thành một trong những "diễn viên nghìn tỉ" của phòng vé Việt, Steven Nguyễn chia sẻ bản thân may mắn được tham gia những dự án tốt và "hưởng ké" thành công từ phim. Bản thân nam diễn viên tâm sự anh luôn trân trọng mọi cơ hội đến với mình và nỗ lực thể hiện tốt nhất mỗi vai diễn trên màn ảnh.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ tự hào vì đã có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân, lo được cho cha mẹ và mở một quán cà phê. "Hiện tại tôi vẫn chưa mua nhà, chưa mua xe. Kể từ khi ra ở riêng đến giờ, tôi vẫn ở nhà thuê. Thành tựu lớn nhất mà tôi đạt được chính là được mọi người yêu thương, biết đến nhiều hơn, được trao nhiều cơ hội hơn và cải thiện cuộc sống hơn trước", anh bộc bạch.

Trước khi trở thành ngôi sao đắt giá ở phòng vé Việt, Steven Nguyễn từng làm nhân viên soát vé, đóng vai phụ, quần chúng trên sân khấu kịch. Anh nhiều lần nghĩ đến chuyện bỏ nghề, tìm công việc ổn định hơn. Anh chia sẻ bản thân không ngại nhắc lại chuyện cũ vì đó là sự thật. "Tôi không cố gắng nói quá lên hay cố tình kể khổ. Đó là những bước gian nan trong hành trình làm nghề của tôi, là những kỷ niệm đẹp, là những trải nghiệm giúp tôi có thêm kinh nghiệm để làm tốt hơn. Tôi có được như hôm nay cũng từ những công việc ấy", anh bộc bạch.