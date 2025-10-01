Đội tuyển bơi Việt Nam chạy đà thuận lợi cho SEA Games 33: Mục tiêu 7 HCV

Huy Hoàng tạo dấu ấn ở tuổi 25

Với sự hỗ trợ của chuyên gia người Brazil Gustavo kể từ tháng 1.2025, chàng "rái cá sông Gianh" Nguyễn Huy Hoàng trên đà lấy lại phong độ. Sau tấm HCV ở cự ly bơi đường dài (10 km) giải vô địch Đông Nam Á hồi giữa tháng 9 tại Thái Lan, Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục gặt hái thành công với tấm HCV cự ly 1.500 m tự do ở giải vô địch châu Á 2025 đang diễn ra tại Ấn Độ.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc lần đầu đoạt HCV giải bơi vô địch châu Á tại Ấn Độ Ảnh: SFI

Giải bơi vô địch châu Á lần này thiếu vắng một số kình ngư hàng đầu của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, tuy nhiên Nguyễn Huy Hoàng cũng xuất sắc đánh bại được các đối thủ đáng gờm như Ilya Sibirtsev (Uzbekistan), Kushagra Rawat (Ấn Độ), Hinata Ando (Nhật Bản)… Nhờ đó anh tạo mốc son trong sự nghiệp khi lần đầu tiên có được tấm HCV ở giải vô địch châu Á. Thông số 15 phút 15 giây 01 mà Huy Hoàng chinh phục được ở giải châu Á lần này cũng là thành tích tốt nhất của cá nhân anh trong hơn 1 năm qua. BHL đội tuyển bơi VN đánh giá Nguyễn Huy Hoàng trên đà lấy lại phong độ, hứa hẹn bảo vệ thành công tấm HCV 1.500 m tự do ở SEA Games 33.

Cũng như SEA Games 32 năm 2023, SEA Games 33 không tổ chức cự ly 800 m tự do cũng là cự ly sở trường của Nguyễn Huy Hoàng nên anh lỡ cơ hội giành HCV ở nội dung này. Kình ngư này tập trung vào mục tiêu tiếp theo là bảo vệ HCV cự ly 400 m tự do. Đây là cự ly mà kình ngư số 1 VN chịu sự cạnh tranh quyết liệt của đối thủ người Malaysia Khiew Hoe Yean. Ngoài ra, với việc chủ nhà Thái Lan tổ chức thêm các cự ly bơi đường dài cũng mở ra cơ hội đoạt HCV cho Nguyễn Huy Hoàng.

Phong độ ổn định của các trụ cột

Ngoài Nguyễn Huy Hoàng, các gương mặt chủ lực của đội tuyển bơi VN như Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Võ Thị Mỹ Tiên cũng đang có phong độ ổn định. Tại giải châu Á 2025, Trần Hưng Nguyên ghi dấu ấn với HCB ở cự ly

400 m hỗn hợp cá nhân. Thông số 4 phút 20 giây 30 của Trần Hưng Nguyên ở nội dung này được BHL đánh giá cao, bởi không quá chênh lệch so với thành tích ở SEA Games 32 (4 phút 19 giây 12). Trần Hưng Nguyên đang nỗ lực cho mục tiêu bảo vệ cú đúp HCV cự ly 200 m, 400 m hỗn hợp cá nhân tại SEA Games. "Hoàng tử ếch" VN Phạm Thanh Bảo cũng giúp đội tuyển bơi VN lần đầu đoạt HCĐ châu Á ở cự ly 200 m ếch với thông số thành tích 2 phút 12 giây 50. Đây cũng là thông số thành tích ổn định mà anh đang trên đà chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ cú đúp HCV 100 m, 200 m ếch tại SEA Games.

Trong khi đó, ở các nội dung dành cho nữ, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên cho thấy khả năng khi đoạt HCB châu Á cự ly 200 m tự do, HCĐ cự ly 400 m hỗn hợp cá nhân. Kể từ khi Nguyễn Thị Ánh Viên giã từ sự nghiệp, đội tuyển bơi VN đánh mất vị thế cạnh tranh ở các nội dung của nữ tại đấu trường SEA Games. 2 năm trước tại Campuchia, đội tuyển bơi VN trắng tay ở các nội dung nữ. Lần này Võ Thị Mỹ Tiên được kỳ vọng tạo nên cú đột phá, dù dự báo rất khó khăn bởi đối thủ của cô là các kình ngư Singapore rất mạnh.

BHL đội tuyển bơi VN cho biết các tuyển thủ VN đang trên đà chuẩn bị tốt cho giải đấu quan trọng nhất trong năm nay là SEA Games 33 khi thành tích liên tục cải thiện. Sau giải châu Á, đội tuyển bơi VN bước vào giai đoạn chuẩn bị quyết định cho mục tiêu đoạt 7 HCV ở SEA Games 33, tương đương với thành tích 2 năm về trước.