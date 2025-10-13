Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Nepal giữa muôn trùng khó khăn: Vì sao phải dùng sân Thống Nhất làm sân nhà?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
13/10/2025 21:09 GMT+7

Không có sân đạt chuẩn, thiếu cơ sở vật chất tối thiểu - đó là thực tế trần trụi của bóng đá Nepal. Giữa muôn trùng gian khó ấy, HLV Matt Ross vẫn chọn ở lại, gieo niềm tin cho một nền bóng đá đang kiệt quệ.

Trước trận lượt về với đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Nepal lặng lẽ tập dưới màn mưa trên sân Thống Nhất (TP.HCM) - nơi tạm thời được xem là "sân nhà" của họ ở vòng loại Asian Cup 2027. Điều này là bắt buộc bởi Nepal không còn sân vận động nào đủ tiêu chuẩn AFC hoặc FIFA để tổ chức một trận đấu quốc tế.

Đội tuyển Nepal giữa muôn trùng khó khăn: Vì sao phải dùng sân Thống Nhất làm sân nhà?- Ảnh 1.

Các cầu thủ Nepal tập dưới mưa ở sân Thống Nhất, họ vẫn rất vui vì được tập luyện trên sân cỏ tự nhiên

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Theo báo The Annapurna Express, sân Dasharath, niềm tự hào của bóng đá Nepal, nay chỉ còn là cái tên mang tính biểu tượng. Mặt sân dễ ngập nước, hệ thống ánh sáng chập chờn, các khu vực khán đài xuống cấp đến mức đe dọa an toàn cho cầu thủ và khán giả. Cơ sở hạ tầng khủng hoảng đến mức là minh chứng rằng "bóng đá đã bị bỏ quên trong các bản kế hoạch phát triển quốc gia".

Tình cảnh ấy buộc Liên đoàn Bóng đá Nepal (ANFA) phải đi tìm sân nhà ở nước khác, và TP.HCM được chọn vì điều kiện sân bãi tốt, chi phí hợp lý và mối quan hệ hữu nghị lâu năm giữa hai nền bóng đá. Nhưng phía sau quyết định đó là một câu chuyện dài về sự xuống dốc toàn diện của bóng đá Nepal.

Đội tuyển Nepal giữa muôn trùng khó khăn: Vì sao phải dùng sân Thống Nhất làm sân nhà?- Ảnh 2.

SVĐ Dasharath ở Nepal đã xuống cấp, không còn đủ tiêu chuẩn cho các trận đấu quốc tế

ẢNH: GOALNEPAL

Một nền bóng đá không còn sân để đá

Báo The Rising Nepal chỉ ra rằng, đã 18 tháng trôi qua mà Nepal không thể tổ chức nổi một giải vô địch quốc nội, nguyên nhân đến từ khó khăn tài chính, xung đột trong bộ máy quản lý và sự thiếu sót trong quy hoạch thể thao.

Nhiều CLB chuyên nghiệp đã phải giải thể vì thiếu nguồn thu, không trả được lương cho cầu thủ.

Đội tuyển Nepal giữa muôn trùng khó khăn: Vì sao phải dùng sân Thống Nhất làm sân nhà?- Ảnh 3.

Mặt sân bùn lầy trong một trận đấu quốc nội ở Nepal

ẢNH: Ekentpur

Đội tuyển Nepal giữa muôn trùng khó khăn: Vì sao phải dùng sân Thống Nhất làm sân nhà?- Ảnh 4.

Các cầu thủ thi đấu trong trận đấu thuộc giải hạng B của Nepal

ẢNH: ANFA

The Kathmandu Post mô tả tình cảnh "rối loạn và mất phương hướng" khi các mùa giải bị hủy, cầu thủ trẻ không có môi trường thi đấu, còn người hâm mộ quay lưng lại với sân bóng. Một cầu thủ được trích lời cay đắng: "Chúng tôi không biết khi nào mùa giải mới bắt đầu, cũng chẳng biết liệu năm sau có còn đội bóng để thi đấu hay không".

Đội tuyển Nepal giữa muôn trùng khó khăn: Vì sao phải dùng sân Thống Nhất làm sân nhà?- Ảnh 5.

HLV Matt Ross vẫn kiên trì với bóng đá Nepal dù tình cảnh vô cùng khó khăn

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trước khi lên đường sang Việt Nam thi đấu, HLV Matt Ross của đội tuyển Nepal cũng chỉ ra thách thức lớn nhất cho đội bóng của ông đó là các cầu thủ không có cơ hội cọ xát khi nhiều người đã không chơi bóng cả năm trời. Chỉ có một số ít đang thi đấu cho các CLB ở Bangladesh hay Campuchia là còn cảm giác bóng.

Với hệ thống sân bãi hư hỏng, các đội bóng phải tập trên những sân nhân tạo đã quá 20 năm tuổi, cứng như bê tông, khiến chấn thương cơ bắp trở thành điều quen thuộc.

HLV Matt Ross kể: "Hai buổi tập ở Việt Nam là lần đầu tiên chúng tôi được tập trên sân cỏ tự nhiên. Ở Kathmandu, họ chỉ tập trên sân nhân tạo cũ kỹ, sau mỗi buổi ai cũng đau lưng, mỏi cơ. Nhưng tôi tin vào hành trình này, dù không phải ai cũng thấy".

HLV Matt Ross: ‘Đội tuyển Nepal sẽ không bỏ cuộc trước Việt Nam’

HLV Matt Ross - người gieo niềm tin cho bóng đá Nepal

Ở tuổi 47, Matt Ross - một HLV người Úc từng làm việc nhiều năm ở châu Âu - hiểu rõ rằng mình không thể thay đổi cả hệ thống, nhưng ông muốn thay đổi con người trong hệ thống ấy.

"Tôi chỉ biết rằng mình yêu huấn luyện, yêu làm việc cùng đội tuyển. Tôi muốn khi rời đi, đội bóng tốt hơn lúc tôi đến. Nepal thua nhiều hơn thắng, nhưng tôi tin họ đã tiến bộ về cách chơi, về nguyên tắc", ông nói.

Trước khi đến với bóng đá chuyên nghiệp, HLV Matt Ross từng là trọng tài rồi giáo viên thể chất, điều mà ông tin giúp mình hiểu cầu thủ hơn. "Người học chỉ tiến bộ khi cảm thấy an toàn, được phép mắc lỗi. Tôi cố gắng tạo môi trường đó – dùng sự hài hước để khiến họ cởi mở, dám hỏi, dám chia sẻ".

Đội tuyển Nepal giữa muôn trùng khó khăn: Vì sao phải dùng sân Thống Nhất làm sân nhà?- Ảnh 6.

Tình yêu bóng đá của HLV và các cầu thủ là ngọn đèn soi đường trong những ngày tháng tăm tối của bóng đá Nepal

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Không đá lạnh, không cả chuyên viên y tế

HLV Ross nói rằng điều kiện sinh hoạt và tập luyện của đội tuyển Nepal ở Kathmandu khắc nghiệt đến mức khó tin:

"Chúng tôi sống và tập luyện ở độ cao 1.400 m, đôi khi nhiệt độ xuống 0 độ. Cầu thủ phải di chuyển hàng chục giờ đồng hồ, có người bị tụ máu ở chân vì bay nối chuyến quá lâu. Chúng tôi không có chuyên viên massage, không có thanh protein, thậm chí không có đá để chườm. Ở Kathmandu, chúng tôi còn chẳng có tiền mua đá", ông chua xót chia sẻ.

Ông nhấn mạnh, những khó khăn ấy khiến mỗi bàn thắng, mỗi khoảnh khắc trên sân trở nên quý giá gấp bội.

"Chúng tôi đã ghi bàn vào lưới Việt Nam - điều mà trước đây có lẽ chưa từng làm được. Đó là bàn thắng đầu tiên của Sanish Shrestha, và cả làng của cậu ấy đã bật tivi ăn mừng. Những khoảnh khắc như thế là lý do để tôi tiếp tục".

Đội tuyển Nepal giữa muôn trùng khó khăn: Vì sao phải dùng sân Thống Nhất làm sân nhà?- Ảnh 7.

Mỗi cơ hội được ra sân đều vô cùng quý giá với các cầu thủ

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Báo Ekantipur từng viết: "Bóng đá Nepal đang quỳ gối trong bùn đất". Nhưng trong đống bùn ấy, HLV Matt Ross lại nhìn thấy những hạt mầm hy vọng.

"Tỷ lệ thắng trước Việt Nam có thể chỉ là 1/20, nhưng tôi vẫn làm việc mỗi ngày để rút ngắn khoảng cách đó. Không ai biết hết những gì chúng tôi phải trải qua. Nhưng tôi tin rằng, mỗi ngày nỗ lực, mỗi cầu thủ tiến bộ, là chúng tôi đã chiến thắng".

Trong mắt HLV Ross, việc Nepal chọn sân Thống Nhất làm nơi thi đấu không phải là điều đáng xấu hổ, mà là một minh chứng cho nghị lực tồn tại của nền bóng đá nhỏ bé này.

Khi "sân nhà" không còn chỗ cho bóng đá, họ vẫn chọn ra sân - vì tình yêu, vì tự trọng, và vì khát vọng được nhìn thấy quốc kỳ tung bay giữa những khó khăn chồng chất.

Xem thêm bình luận