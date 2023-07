Đội tuyển nữ Việt Nam nộp thuế thu nhập bất thường từ khoản thưởng của FIFA

SUNG SỨC DƯỚI THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT

Đội tuyển nữ VN đã trải qua 2 ngày tập luyện kể từ khi đặt chân đến Napier, New Zealand. Dù đội bóng của HLV Mai Đức Chung phải rèn quân dưới thời tiết khắc nghiệt, giá lạnh nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng lớn đến tinh thần cầu thủ cũng như chất lượng chuyên môn buổi tập.

HLV thể lực Cedric

HLV thể lực Cedric Roger, người rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của các cầu thủ, cho biết: "Thời tiết ở New Zealand rất khác so với Hà Nội, thấp hơn 30 độ C và thường có gió, mưa khiến cảm giác lạnh hơn. Tuy nhiên, nếu khởi động tốt và các cầu thủ có thể làm nóng người thì tôi nghĩ sẽ không vấn đề gì với thể lực của họ hiện nay.





Ở thời điểm này, ban huấn luyện sẽ tập trung để các cầu thủ duy trì thể lực đang có. Tất nhiên, những cầu thủ thường hay thi đấu sẽ cần tập luyện nhiều hơn để nâng cao thể lực, đáp ứng các yêu cầu của trận đấu".





Chiều 8.7, đội tuyển nữ New Zealand có buổi tập đầu tiên trên sân McLean Park, nơi họ sẽ đối đầu với đội tuyển nữ VN trong trận giao hữu ngày 10.7. Đáng chú ý, đây là lần đầu 23 cầu thủ của họ tham gia tập luyện đầy đủ.





Nghi Thạo - Văn Trình