Đội tuyển Việt Nam thắng dễ Đài Loan: Đình Bắc lập siêu phẩm, Olaha Mạnh Đức nói rất hay về bàn ra mắt

Olaha Mạnh Đức lập công ngay trận ra mắt đội tuyển Việt Nam

Tối 11.11, đội tuyển Việt Nam có trận ra quân gặp Đài Loan tại giải tam hùng Casper Cup 2026. HLV Kim Sang-sik tung ra sân đội hình có sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và các gương mặt trẻ. Lê Giang Patrik đảm nhận vị trí thủ môn, trong khi Đình Bắc và Olaha Mạnh Đức được kỳ vọng tạo ra sự khác biệt trên hàng công.

Những phút đầu, đội tuyển Việt Nam chủ động kiểm soát bóng và tổ chức tấn công, nhưng chưa thể tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng trước hàng phòng ngự được bố trí kín kẽ của đội tuyển Đài Loan. Đình Bắc có pha đá phạt trực tiếp từ ngoài vòng cấm, song bóng đi thiếu chính xác.

HLV Kim Sang-sik tung đội hình với nhiều gương mặt mới ẢNH: MINH TÚ

Olaha Mạnh Đức đã ghi bàn ngay ở trận đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam của Olaha Mạnh Đức

Phút 21, Olaha Mạnh Đức ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Chân sút gốc Nigeria phối hợp với Hồng Phúc trước khi đón đường nhả bóng của đồng đội và dứt điểm chính xác, đánh bại thủ môn đối phương. Bàn thắng giúp các học trò HLV Kim Sang-sik thi đấu tự tin hơn, đồng thời buộc đội tuyển Đài Loan phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ.

Sau khi nhận bàn thua, đội tuyển Đài Loan tăng cường pressing, gây sức ép lên hàng phòng ngự Việt Nam. Đội khách tạo ra cơ hội nguy hiểm khi Miky Benchy xoay người dứt điểm trong vòng cấm, nhưng thủ môn Lê Giang Patrik đã phản xạ kịp thời để cứu thua.

Highlight Việt Nam 2-0 Đài Loan: Đình Bắc, Olaha Mạnh Đức lập công

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam cũng có cơ hội nhân đôi cách biệt. Võ Hoàng Minh Khoa thực hiện đường bấm bóng tinh tế về phía cột xa để Phạm Minh Phúc băng vào dứt điểm, đáng tiếc bóng đi chệch khung thành.

Đình Bắc và Olaha Mạnh Đức khá ăn ý trên hàng công ẢNH: MINH TÚ

Thế trận sau bàn mở tỷ số diễn ra cởi mở hơn. Đội tuyển Việt Nam vẫn có những pha phối hợp đáng chú ý trên hàng công, nhưng việc đội khách tăng cường áp sát khiến hàng phòng ngự đôi lúc xử lý thiếu chắc chắn, để lộ khoảng trống nguy hiểm.

Trong những phút cuối hiệp 1, Đình Bắc tiếp tục gây chú ý với cú sút táo bạo từ khoảng cách rất xa khi quan sát thấy thủ môn đối phương đứng cao. Tuy nhiên, pha dứt điểm chưa đủ chính xác để mang về bàn thắng thứ 2. Đội tuyển Đài Loan cũng suýt có bàn gỡ hòa khi Tian Long tung cú vô lê đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Đình Bắc lập siêu phẩm

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động, đẩy cao tốc độ tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ 2. Các học trò HLV Kim Sang-sik liên tục khai thác khoảng trống ở 2 biên, tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý.

Nguyễn Trần Việt Cường có cơ hội áp sát khung thành sau một pha phối hợp đẹp mắt nhưng không kịp dứt điểm. Sau đó, Khuất Văn Khang đột phá xuống đáy biên rồi căng ngang nguy hiểm, tiếc rằng không có đồng đội nào kịp băng vào tiếp bóng.

Đình Bắc nâng tỷ số lên 2-0 ẢNH: MINH TÚ

Phút 58, Đình Bắc ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo trẻ bứt tốc vượt qua hậu vệ đối phương, khéo léo lắc người trước khi tung cú sút căng về góc xa, đánh bại thủ môn Đài Loan.

Sau bàn thắng thứ 2, HLV Kim Sang-sik thực hiện những điều chỉnh nhân sự, trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ và những gương mặt mới. Đội tuyển Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, trong khi đội tuyển Đài Loan đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ.

Đây là trận đấu đầu tiên Thành Chung mang băng đội trưởng ẢNH: MINH TÚ

Nguyễn Văn Tùng được tung vào sân thay Olaha Mạnh Đức, bổ sung thêm phương án tấn công cho đội chủ nhà. Tiền đạo này có pha băng lên tốc độ rồi căng ngang vào vòng cấm, nhưng hậu vệ đối phương đã kịp thời truy cản.

Những phút cuối trận, cả hai đội đều tạo ra thêm một số cơ hội nhưng không bên nào có thêm bàn thắng. 2-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu, đội tuyển Việt Nam có màn ra quân thuận lợi ở giải giao hữu Casper Cup 2026. Đội tuyển Đài Loan sẽ đối đầu đội tuyển Kyrgyzstan vào lúc 19 giờ ngày 14.11. Sau đó, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển Kyrgyzstan vào lúc 19 giờ ngày 17.11, ở trận đấu cuối cùng của giải.

Olaha nói gì?

Sau trận, tiền đạo Olaha Mạnh Đức chia sẻ: "Cảm ơn rất nhiều vì đã trao cho tôi cơ hội này. Mỗi khi có vinh dự được đại diện Việt Nam thi đấu, tôi đều sẽ nỗ lực hết mình. Tôi chỉ biết cố gắng tối đa thôi, còn về chuyện chọn ai đá thì đó là câu chuyện của ban huấn luyện và HLV trưởng. Đội tuyển Việt Nam đã có nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng, đặc biệt ở hàng công và tôi rất tôn trọng họ cũng như những thành tích mà họ đạt được. Vì vậy, họ hoàn toàn xứng đáng có một vị trí trong đội hình. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ tiếp tục nỗ lực, cạnh tranh để có cơ hội ra sân và đóng góp những gì tốt nhất cho đội bóng".

