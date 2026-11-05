Đội xe ôm toàn phụ nữ ở núi lửa Chư Đăng Ya: Không giành khách, tiền chia đều

Mùa hoa, mùa chạy xe

Con dốc lên núi lửa Chư Đăng Ya đủ khiến người lần đầu trải nghiệm phải thót tim với đường quanh co, gập ghềnh. Trên con đường ấy, đội xe ôm nữ ở làng Ia Gri (xã Biển Hồ, Gia Lai) đang cầm lái những chiếc xe mô tô chở hàng ngàn lượt khách tham quan.

Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm nay đã khai hội. Sự kiện được tổ chức thường niên từ năm 2017. Ở đấy, hoa dã quỳ vàng rực cả núi lửa. Quanh các ngả đường của làng Ia Gri dẫn lên núi hoa cũng nở rực. Mùa hội cũng là mùa đông khách nhất của đội xe ôm nữ với gần mười thành viên, túc trực mỗi ngày dưới chân núi. Khi lượng khách tăng vọt, một số đàn ông trong làng mới nghỉ việc đồng áng để ra phụ một tay.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh (44 tuổi) giải thích rất giản dị: "Đàn ông trong làng hoặc đi làm xa, hoặc lên nương rẫy gánh việc nặng. Phụ nữ ở nhà lo gia đình, rồi tranh thủ chạy xe kiếm thêm. Nhiều năm nay, mỗi khi nông nhàn, chị cùng chị em lại ra chân núi lập đội".

Núi lửa Chư Đăng Ya mùa này phủ vàng hoa dã quỳ ẢNH: TRẦN HIẾU

Chị Nguyễn Thị Trúc vốn là người trồng khoai dưới chân núi lửa. Nông nhàn, chị lấy chiếc mô tô của mình chở khách lên núi. "Đường lên đỉnh núi có nhiều đoạn dốc cao, quanh co, người cầm lái phải vững tay, làm chủ tốc độ, cẩn trọng từng khúc cua, nhất là khi chở khách lần đầu tới. Chuyến đi từ chân núi lên đỉnh rồi xuống lại dài gần 5 km có giá 50.000 đồng, dịp lễ hội hoặc tết thì tăng lên 70.000 đồng", chị Trúc nói.

Nhìn từ trên cao, miệng núi lửa như hình chiếc bát khổng lồ. Đó là dấu tích của dòng nham thạch phun trào cách đây hàng triệu năm. Núi cao khoảng 975 m so với mực nước biển, cách trung tâm phường Pleiku chừng 30 km về phía đông bắc. Từ đỉnh núi, du khách phóng tầm mắt thấy cả phố núi Pleiku lẫn mặt Biển Hồ.

Con đường dốc khó đi dẫn lên núi ẢNH: TRẦN HIẾU

Núi lửa bình thường là đất canh tác. Nông dân trồng khoai lang, dong riềng, bí đỏ trên lớp đất núi lửa. Ai đi bộ trên lối mòn cũng sẽ gặp những viên đá nham thạch nằm lẫn giữa luống khoai và bụi dã quỳ. Đội xe ôm nữ nằm trong số những người hiểu rõ cảnh ấy nhất và cũng là người kể được nhiều nhất về nó.

Chia đều để không ai phải giành khách

Điều khiến đội xe ôm nữ này khác với nhiều điểm du lịch khác nằm ở cách chia tiền. Toàn bộ tiền chuyến do một thành viên giữ, cuối buổi chia đều cho tất cả. Chị Trinh cho biết cách làm này nhằm tránh cảnh tranh giành khách, đảm bảo ai cũng có thu nhập như nhau. Một ngày đông khách, mỗi chị em mang về khoảng 400.000 đến 500.000 đồng - khoản tiền đáng kể với những gia đình sống nhờ nương rẫy.

Người ngồi sau cũng được chăm sóc theo cách riêng. Các chị nhắc nhau phải thân thiện, nhiệt tình để du khách nào đến cũng có ấn tượng đẹp. Trên đường đi, họ chỉ góc ngắm cảnh, điểm chụp ảnh, kể chuyện đời sống buôn làng. Có người xuống xe đã biết thêm đôi điều về vùng đất, không chỉ có tấm ảnh trong điện thoại.

Việc chở khách lên núi hầu hết do đội xe ôm nữ đảm nhiệm ẢNH: TRẦN HIẾU

Giữa mùa hoa, chị Trinh vẫn còn một mong muốn. Chị muốn địa phương hỗ trợ quảng bá và tổ chức đội xe ôm nữ bài bản hơn để người dân có thêm thu nhập, và để hình ảnh du lịch quê mình đến được với nhiều người hơn. Với những phụ nữ đang chạy trên dốc núi lửa hôm nay, đó là bước tiếp theo hợp lý. Họ đã chứng minh được nghề này làm được, làm tử tế, và làm có tình.

Chị Nguyễn Thị Cúc, du khách đến từ Đà Nẵng hào hứng: "Lần đầu tiên chứng kiến đội xe ôm toàn là nữ tại một điểm du lịch như thế. Họ chạy vững tay lắm, lại nhiệt tình, vui vẻ nữa".

Họ vững tay lái, giúp du khách an tâm khi lên núi ẢNH: TRẦN HIẾU

Ông Đặng Khánh Toàn, Phó chủ tịch UBND xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai cho biết: "Nhiều đoạn lên núi hiểm trở, ô tô không đi được. Vì vậy dưới chân núi luôn có đội xe ôm nữ túc trực để đưa đón khách. Trong dịp festival, chúng tôi đã yêu cầu các đội xe ôm, xe điện và cơ sở lưu trú nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn. Các tuyến lên núi đều có sơ đồ hướng dẫn, giúp khách chọn hành trình phù hợp và hạn chế ùn tắc giờ cao điểm. Địa phương cũng vận động người làm dịch vụ trở thành những đại sứ du lịch thân thiện, mến khách".