Xe điện đang dần xuất hiện nhiều hơn trên đường phố. Từ tài xế công nghệ đến người đi làm hằng ngày, không ít người đã chủ động chuyển từ xe xăng sang xe điện vì chi phí vận hành thấp, di chuyển êm ái và thân thiện với môi trường. Trong bối cảnh Hà Nội và TP.HCM đang xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện xanh, những người đã sử dụng xe điện nói gì sau gần một năm trải nghiệm?

Đổi xe xăng sang xe điện: Người dùng nói gì sau gần một năm trải nghiệm?

Êm và tiết kiệm hơn

Sau hơn nửa năm gắn bó với xe điện, anh Đặng Hoàng Quang (phường Long Bình, TP.HCM), là tài xế công nghệ, cho biết lý do lớn nhất khiến anh chuyển từ xe xăng sang xe điện là chi phí vận hành.

Theo anh Quang, trước đây mỗi lần đi xa đều phải tính toán tiền đổ xăng, nhất là những thời điểm thu nhập không ổn định. Trong khi đó, với xe điện, anh có thể chủ động sạc tại nhà, giúp giảm đáng kể chi phí sử dụng.

"Nhiều khi kinh tế eo hẹp thì mình có thể sạc điện ở nhà luôn, tiết kiệm hơn. Mỗi lần sạc đầy, chiếc xe của anh có thể di chuyển khoảng 100 km, đủ đáp ứng nhu cầu chạy xe hằng ngày", anh Quang chia sẻ.

Không chỉ tiết kiệm chi phí, theo anh Quang, xe điện còn mang lại cảm giác vận hành êm ái, không có mùi xăng dầu và thuận tiện hơn trong nhiều điều kiện thời tiết.

"Nhiều khi đi trời mưa hay vào những đoạn đường bị ngập thì xe điện vẫn tiện hơn xe xăng. Xe cũng chạy êm, không có mùi hôi như xe xăng", anh nói.

Anh Đặng Hoàng Quang (phường Long Bình, TP.HCM) ẢNH: HỒ HIỀN

Trạm sạc và đổi pin ngày càng phổ biến

Tại TP.HCM, không khó để bắt gặp các điểm sạc hoặc đổi pin xe máy điện được bố trí tại trung tâm thương mại, cửa hàng điện máy, bãi đỗ xe hoặc trên nhiều tuyến đường đông phương tiện.

Tại một điểm đổi pin, tài xế chỉ cần quét mã trên ứng dụng và làm theo hướng dẫn. Tình trạng, dung lượng pin đều được hiển thị rõ ràng. Với nhiều tài xế công nghệ, việc dừng vài phút để đổi pin trong lúc chờ khách giúp hành trình gần như không bị gián đoạn.

Thao tác đổi pin xe máy điện khá đơn giản, pin trống và dung lượng pin hiển thị rõ ràng ẢNH: HỒ HIỀN

Phù hợp với nhu cầu đi lại trong nội đô

Không chỉ tài xế công nghệ, nhiều người dân sử dụng xe điện để đi làm cũng có chung cảm nhận.

Đã sử dụng xe điện gần một năm, anh Nguyễn Ngọc Minh (phường Bình Thạnh, TP.HCM) cho rằng xe điện đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị.

"Chạy trong nội đô thì xe điện này đảm bảo nhu cầu. Tốc độ tối đa khoảng 70 km/giờ, không thua kém xe xăng. Một lần sạc đầy cũng đi được khoảng 100 km", anh Minh nói.

Theo anh Minh, nếu mỗi ngày chỉ di chuyển khoảng 20 km trong thành phố thì chỉ cần sạc một lần vào cuối tuần là có thể sử dụng cả tuần. Những ngày đi nhiều hơn, anh chỉ cần cắm sạc khi về nhà và vài giờ sau xe đã sẵn sàng cho ngày hôm sau.

Ngoài yếu tố chi phí, anh Minh đánh giá xe điện còn góp phần giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn - điều mà anh cảm nhận rõ trong quá trình sử dụng.

Vẫn còn những băn khoăn

Dù đánh giá cao những ưu điểm của xe điện, người sử dụng cũng chỉ ra một số hạn chế cần được khắc phục. Theo một số tài xế, trong vài tình huống như lên dốc nhưng phải dừng giữa chừng vì kẹt xe, xe điện có thể bị mất trớn, gây khó khăn khi tiếp tục di chuyển.

Trong khi đó, số khác lại trăn trở chuyện xử lý pin sau khi hết vòng đời sử dụng. "Điều anh băn khoăn nhất là việc xử lý pin sau này. Trước mắt thì giảm khí thải, giảm tiếng ồn là thấy rõ. Nhưng nếu pin không được xử lý tốt thì về lâu dài cũng có thể gây tác động đến môi trường", anh Nguyễn Ngọc Minh nói.

Ngoài ra, theo anh Minh, xe điện vận hành quá êm cũng đòi hỏi người điều khiển phải nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, nhất là tại các tuyến hẻm hoặc khu dân cư. Nếu chạy nhanh và thiếu quan sát, người đi bộ có thể không nhận ra xe đang đến do không nghe thấy tiếng động cơ.

Chi phí vận hành thấp, vận hành êm ái và thân thiện với môi trường đang là những yếu tố khiến ngày càng nhiều người lựa chọn xe điện. Tuy nhiên, để quá trình chuyển đổi diễn ra nhanh và bền vững, bên cạnh các chính sách hỗ trợ đổi xe, người dân cũng kỳ vọng hạ tầng sạc, công nghệ pin và phương án xử lý pin sau sử dụng sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới.