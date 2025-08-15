Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đón đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia sang Việt Nam tham gia diễu binh

Thanh Quân - Đình Huy
15/08/2025 18:38 GMT+7

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức lễ đón đoàn đại biểu lực lượng vũ trang Quân đội Hoàng gia Campuchia sang Việt Nam tham gia diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 15.8, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ đón đoàn đại biểu lực lượng vũ trang Quân đội Hoàng gia Campuchia sang Việt Nam tham gia diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025). Đại tá Hà Thanh Tuấn, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, làm trưởng đoàn đón tiếp.

Đón đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia sang Việt Nam tham gia diễu binh Quốc khánh - Ảnh 1.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia

ẢNH: BIỆN CƯỜNG

Đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia gồm 120 cán bộ, chiến sĩ, di chuyển bằng đường bộ qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ngay khi đặt chân đến Việt Nam, đoàn được đón tiếp với nghi thức trang trọng, thể hiện tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa lực lượng vũ trang hai nước.

Đón đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia sang Việt Nam tham gia diễu binh Quốc khánh - Ảnh 2.

Đoàn xe Quân khu 7 chở quân nhân Quân đội Hoàng gia Campuchia về TP.HCM

ẢNH: BIỆN CƯỜNG

Thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, đại tá Hà Thanh Tuấn bày tỏ sự nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa của sự tham gia này đối với nhiệm vụ A80. Đây không chỉ là hoạt động giao lưu quân sự, mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Sau lễ đón, đoàn tiếp tục di chuyển về TP.HCM để tham gia tập luyện, chuẩn bị cho các hoạt động diễu binh, diễu hành trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Khám phá thêm chủ đề

diễu binh Quốc khánh campuchia Tây Ninh Diễu hành 80 năm Quốc khánh 2.9
