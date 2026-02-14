Dọn nhà đón tết, tiền rơi lả tả từ quạt: 'Quỹ đen' bị lộ?

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc 3 mẹ con cùng dọn nhà đón tết. Trong lúc tháo quạt để lau chùi bên trong, người con trai phát hiện những tờ tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng rơi xuống. Nhìn thấy vậy, mẹ và em gái anh cũng chạy đến kiểm tra và khẳng định đó không phải là tiền của họ, mọi người đều bất ngờ với số tiền này.



Họ tiếp tục kiểm tra 2 chiếc quạt treo tường khác trong nhà và phát hiện những tờ tiền khác rơi ra. Cả 3 mẹ con đều không biết số tiền đó được cất giấu từ bao giờ. Sau khi xem xét kỹ càng và lấy hết tiền mắc trong quạt, họ đếm được gần 40 triệu đồng.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc 3 mẹ con anh Đức phát hiện tiền trong quạt

"Em mới tháo 3 chiếc quạt mà đã được gần 40 triệu rồi nha cả nhà, dọn hết nhà chắc được cả trăm triệu quá", người con trai hài hước chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội.

Hầu hết mọi người để để lại bình luận hài hước, cho rằng số tiền đó có thể là "quỹ đen" của thành viên trong gia đình. Tài khoản Nguyễn Trí Vũ bình luận: "Ông chú không nghĩ tới cảnh này, giấu chỗ khuất rồi mà còn bị phát hiện". Bạn Vũ Hà viết: "Ông chú cố ý để đó làm niềm vui cho người lau chùi quạt thôi vì biết tết sẽ lau chùi mà, không có quỹ đen, quỹ đỏ gì đâu".

Mọi người bất ngờ khi thấy tiền trong quạt lúc dọn nhà đón tết ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Nguyễn Văn Đức (quê ở Đắk Lắk) cho biết ngày 23 tháng chạp cả nhà quyết định dọn nhà đón tết. Anh chia sẻ đoạn clip với mục đích lưu giữ kỷ niệm, không ngờ thu hút nhiều lương tương tác, chia sẻ.

"Số tiền trong những chiếc quạt đó của ba tôi. Ba năm nay gần 60 tuổi, không biết sử dụng tài khoản ngân hàng nên đã cất tạm vào đó. Tôi nói vui với mọi người tết năm nay nhân bánh có thêm thịt nhưng thực tế 3 mẹ con đã trả lại số tiền đó cho ba. Mọi người vui vẻ với khoảnh khắc đó, ba có sẵn những dự định riêng nên xin nhận lại số tiền ấy để sử dụng khi cần", anh Đức chia sẻ.

Anh Đức trả lại tiền cho ba sau khi phát hiện trong những chiếc quạt ẢNH: NVCC

Sự việc tưởng chừng "dở khóc dở cười" lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ của gia đình anh Đức trong những ngày giáp tết. Đoạn clip mang lại tiếng cười cho dân mạng, thêm phần rộn ràng khi nhắc đến chuyện dọn dẹp cuối năm.