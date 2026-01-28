Dọn về chung cư ở 14 năm vẫn chưa được cấp sổ hồng

"Chồng chất" sai phạm

Theo ông Nguyễn Văn Đực, Phó giám đốc Công ty Đất Lành, chủ đầu dự án, chung cư Thái An 3 & 4 (phường Đông Hưng Thuận) ban đầu dự án được thiết kế 400 căn hộ, về sau được Bộ Xây dựng cho chẻ nhỏ số căn hộ trên thành 780 căn diện tích 30 - 40 m2. Dự án đã hoàn thành bàn giao cho khách hàng sử dụng ổn định từ năm 2012 cho đến nay chưa được cấp sổ hồng.

Do tình hình kinh doanh bất động sản khó khăn nên đầu năm 2015 tài chính của công ty đã kiệt quệ, không còn khả năng mua các thửa đất thuộc diện tích quy hoạch khu nhà Thái An còn lại để mở rộng dự án theo quy hoạch. Kéo theo đó là trường mầm non không thể xây dựng để bàn giao cho địa phương.

Đầu năm 2019, do nợ thuế VAT nên đã bị cơ quan thuế đóng mã số thuế và khóa tất cả các tài khoản cho đến nay. Hiện công ty không còn hoạt động kinh doanh bất kỳ sản phẩm nào, chỉ hỗ trợ khách hàng trong việc xác nhận để thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan như nhập khẩu, tạm trú, về tài chính là không đồng.

Sau 14 năm vào ở, khách hàng vẫn chưa nhận được sổ hồng vì dự án dính quá nhiều vi phạm và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước

Công ty cũng bị 3 quyết định xử phạt hành chính là bàn giao nhà cho khách hàng khi chưa hoàn thành việc xây dựng công trình hạ tầng xã hội, không bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung đã thu của 62 khách hàng cho Ban quản trị chung cư và tự ý chuyển đổi công năng mục đích phần sở hữu chung. Dù vậy, do tình hình tài chính quá khó khăn, tài khoản bị khóa không đồng nên công ty xin ghi nợ. Đến nay, dự án cũng chưa đóng tiền sử dụng đất.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Đực cho biết, giám đốc công ty là vợ ông đã "mất tích" không liên hệ được, công ty cũng chỉ còn 3 người do ông làm phó giám đốc để giải quyết những vấn đề tồn đọng của doanh nghiệp.

Bản thân ông năm nay 75 tuổi, già yếu. Những người cùng trang lứa đã nghỉ làm, chỉ còn mình ông. Ông cũng có nhiều bệnh nền nên có thể bị đột tử bất cứ lúc nào. Do đó, ông "xin khoanh vùng" lại những vấn đề sai phạm của doanh nghiệp xử lý sau, giúp cấp sổ hồng cho người mua nhà trước để ông hoàn tất trách nhiệm với khách hàng.

"Công ty đang nợ tiền sử dụng đất. Nếu được, cá nhân tôi sẽ lấy tiền túi cộng với tiền thu 5% còn lại của khách hàng đóng vào một tài khoản chung. Khi trả được tiền sử dụng đất rồi, xin Tổ công tác cấp sổ hồng cho những căn hộ đủ điều kiện", ông Đực kiến nghị.

Cấp sổ hồng khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho hay, quá trình triển khai dự án có nhiều khác biệt đối với thiết kế được duyệt. Dự án đã xây từ rất lâu, đáp ứng nguyện vọng của cư dân, kiến nghị nên xem xét cấp sổ hồng cho phần căn hộ xây dựng đúng, còn phần căn hộ chia nhỏ cấp sổ sau.

Công an TP.HCM cũng cho biết, nơi đây nhận được đơn khiếu nại của cư dân về việc chậm làm sổ hồng. Đây cũng là điểm nóng về tập trung khiếu nại đông người. Nên quan điểm của Công an TP.HCM là đối với căn hộ nào đủ điều kiện thì cấp sổ cho người mua nhà.

Báo cáo với tổ công tác, đại diện UBND phường Đông Hưng Thuận cho biết, chủ đầu tư dính nhiều vi phạm như tự ý chia tách các kios ở tầng trệt làm căn hộ bán cho khách hàng. Công ty chưa đầu tư trường mầm non, công viên cây xanh như thiết kế được phê duyệt. Các hạng mục hạ tầng khác chưa bàn giao cho địa phương

Công ty còn "nợ" 3 quyết định xử phạt hành chính. Trước đây, UBND quận 12 cũ đã rà soát các tài khoản công ty nhưng không có số dư để cưỡng chế.

Thành phố sẽ nhanh chóng gỡ các vướng mắc để cấp sổ hồng cho người mua nhà

Trong khi đó, Phòng Quản lý đất đai (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho hay, dự án được giao đất từ năm 2010 nhưng đến nay chưa đóng tiền sử dụng đất. Do vậy rất khó để cấp sổ cho người mua nhà.

Theo Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM Thân Thế Hùng, dự án này mang tính đặc thù rất cao về tài chính, xây dựng. Khi chưa đóng tiền sử dụng đất, xây dựng sai phép, không phép, hạ tầng chưa hoàn thiện. Trước đây khi ngăn phòng, chia nhỏ căn hộ khiến PCCC không đảm bảo. Nếu có hỏa hoạn cư dân sẽ chạy không kịp. Dù vậy công ty vẫn chưa khắc phục.

Hiện nay, công ty gần như phá sản. Tuy nhiên, trách nhiệm là phải có với khách hàng. Nếu bỏ qua các sai phạm, cấp sổ hồng cho người mua nhà thì các dự án khác xử lý như thế nào, có mang tính dắt dây hay không?

Do vậy, ông kiến nghị để Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM tổng hợp lại hết các tồn tại, từng điểm một để giải quyết quyền lợi cho cư dân.

Sau khi nghe ý kiến các bên, ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị công ty, UBND phường báo lại những tồn tại đã xử lý đến đâu rồi, kiến nghị giải quyết nguyện vọng của cư dân. Sở Xây dựng cũng vậy, báo cáo những tồn tại và kiến nghị trong vòng 5 ngày gửi về Sở Nông nghiệp - Môi trường.

Đối với Phòng Kinh tế đất, ông cũng giao phối hợp với chủ đầu tư để nhanh chóng tính nghĩa vụ tài chính của dự án. Khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính sẽ cấp sổ hồng cho khách hàng.

"Sở sẽ tổng hợp báo cáo thành phố và tập hợp các kiến nghị, nguyện vọng để giải quyết quyền lợi chính đáng cho cư dân", ông Nguyễn Toàn Thắng cho hay.