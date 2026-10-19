Đơn vị nào được quyền khai thác công viên Thùy Vân ở Bãi Sau?

Khai thác nhiều hạng mục dịch vụ, thương mại

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đã ký quyết định phê duyệt đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng công viên Thùy Vân theo phương thức cho thuê quyền khai thác tài sản. Thời hạn thuê là 10 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Công viên Thùy Vân ở Bãi Sau ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo đề án, danh mục tài sản đưa ra đấu giá gồm một phần diện tích bãi cát, mặt nước ven bờ và nhiều hạng mục công trình, không gian chức năng gắn liền với công viên. Việc khai thác nhằm tổ chức hoạt động dịch vụ đồng bộ giữa khu vực công viên, bãi cát và mặt nước ven bờ, đồng thời tạo thêm các tiện ích phục vụ nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi và du lịch.

Một trong những nội dung đáng chú ý của đề án là cho thuê khai thác tầng nổi của 6 trạm dịch vụ công cộng và nhà ngắm biển; 2 bãi đỗ xe số 1 và số 2; 10 trạm phục vụ hoạt động cho thuê xe đạp, xe đạp điện và xe máy.

Hoạt động thả diều ở bãi biển công viên Thùy Vân ẢNH: NGUYỄN LONG

Đề án còn cho phép khai thác một phần quảng trường tháp Tam Thắng diện tích hơn 8.600 m², cùng khu vực ẩm thực theo quy hoạch rộng hơn 8.500 m² để tổ chức các sự kiện văn hóa, xã hội có mục đích thương mại.

Dọc các tuyến đường bộ, quảng trường và bãi cát trong phạm vi công viên, một phần diện tích được sử dụng để bố trí 60 quầy kinh doanh dịch vụ. Các quầy có diện tích khoảng 10 m² mỗi vị trí, phục vụ hoạt động bán đồ ăn, thức uống mang đi, hàng lưu niệm, đồ bơi, quần áo và dịch vụ chụp ảnh.

Đơn vị trúng đấu giá phải bảo trì toàn bộ công viên

Không chỉ được khai thác các hạng mục kinh doanh, đơn vị trúng đấu giá còn có trách nhiệm quản lý, duy tu, bảo dưỡng và bảo trì toàn bộ diện tích công viên Thùy Vân rộng hơn 20 ha.

Đơn vị trúng đấu giá phải quản lý, duy tu, bảo dưỡng và bảo trì toàn bộ diện tích công viên Thùy Vân ẢNH: NGUYỄN LONG

Phạm vi công việc bao gồm hệ thống cây xanh, thảm cỏ, bồn cây, không gian mở, công trình tiểu cảnh và các hạng mục kiến trúc, công trình phục vụ cộng đồng. Trong đó có biểu tượng cá Ông, chòi cứu hộ bờ biển, nhà lưu niệm, đài cấp cứu bờ biển, 6 tầng hầm, các trạm dịch vụ công cộng và trạm dịch vụ hiện hữu.

Đơn vị thuê phải tự bố trí kinh phí để thực hiện đầy đủ công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo quy định, bảo đảm duy trì chất lượng, công năng và khả năng khai thác của tài sản trong suốt thời gian hợp đồng. Khi hết hạn thuê, toàn bộ tài sản phải được bàn giao lại cho Nhà nước theo đúng hiện trạng và bảo đảm chất lượng theo quy định.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu hoạt động khai thác phải tuân thủ quy hoạch và phương án kiến trúc được duyệt; không tự ý lắp đặt, xây dựng thêm công trình trong công viên và trên bờ biển. Đây là yêu cầu nhằm bảo đảm việc phát triển các dịch vụ không làm thay đổi không gian, cảnh quan và chức năng vốn có của công viên ven biển.

Bảo đảm quyền tiếp cận không gian công cộng

Theo quyết định, Trung tâm quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM là đơn vị được giao quản lý công viên Thùy Vân, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND TP.HCM và Sở Xây dựng về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của danh mục tài sản, hiện trạng, diện tích, giá trị tài sản, số liệu chi phí, doanh thu dự kiến, phương án tài chính và các nội dung liên quan trong đề án.

Công viên Thùy Vân có đơn vị khai thác sẽ không còn nạn hàng rong ẢNH: NGUYỄN LONG

Trung tâm có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đấu giá lựa chọn đơn vị thuê quyền khai thác, bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng tài sản công cũng như pháp luật về đấu giá tài sản.

Sau khi lựa chọn được đơn vị trúng đấu giá, trung tâm phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng, bao gồm hoạt động kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất. Đặc biệt, việc khai thác phải bảo đảm công viên Thùy Vân tiếp tục giữ đúng tính chất là công viên công cộng, công viên mở ven biển, phục vụ cộng đồng dân cư và du khách.

Quyết định nhấn mạnh yêu cầu không thương mại hóa quyền tiếp cận không gian công cộng; không thu tiền đối với nhu cầu sử dụng chung của cộng đồng trong phạm vi công viên.

Công viên Thùy Vân do UBND TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư khoảng 1.100 tỉ đồng, khởi công tháng 10.2024 và khánh thành vào tháng 12.2025. Công trình được kỳ vọng góp phần khai thác tiềm năng du lịch biển, chỉnh trang cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng không gian công cộng tại khu vực Vũng Tàu.

Từ khi đi vào hoạt động, công viên Thùy Vân đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.