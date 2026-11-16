Đồng hành phát triển không gian giáo dục STEM ngoài nhà trường

KDI Education cung cấp giải pháp tích hợp chương trình đào tạo, học liệu, trang thiết bị và đội ngũ triển khai, hỗ trợ trường tổ chức hoạt động giáo dục STEM theo hướng thực hành, trải nghiệm và vận dụng kiến thức liên môn.

Thông tư số 86/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc định hướng tổ chức giáo dục STEM tại Việt Nam. Đặc biệt, quy định về hoạt động giáo dục STEM ngoài nhà trường mở ra cơ hội tăng cường kết nối giữa giáo dục phổ thông với các trung tâm khoa học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp, góp phần đưa kiến thức từ lớp học đến gần hơn với thực tiễn.

Không gian khoa học công nghệ hiện đại tại STEM TOWN ẢNH: STEM TOWN





Giáo dục STEM không chỉ giới hạn trong lớp học

Việc mở rộng giáo dục STEM ngoài nhà trường tạo điều kiện để học sinh (HS) tiếp cận những môi trường học tập đa dạng, vận dụng kiến thức khoa học thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. Theo đó, các hoạt động cần gắn với Chương trình giáo dục phổ thông, có mục tiêu, nội dung rõ ràng, được phê duyệt theo quy định và bảo đảm an toàn. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và các đơn vị đồng hành nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục STEM.

Trong hành trình 10 năm phát triển, KDI Education đã đồng hành cùng hơn 500.000 HS, hơn 500 trường học trên khắp cả nước, cung cấp giải pháp tích hợp chương trình đào tạo, học liệu, trang thiết bị và đội ngũ triển khai, hỗ trợ nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục STEM theo hướng thực hành, trải nghiệm và vận dụng kiến thức liên môn. Đồng thời, KDI Education tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp công nghệ như Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), Google Cloud, Canva Education, Samsung… nhằm kết nối nguồn lực chuyên môn và công nghệ tiên tiến, phát triển các giải pháp giáo dục thiết thực, phù hợp với xu hướng đổi mới.

Tiếp nối định hướng mở rộng không gian giáo dục STEM ngoài nhà trường, KDI Education phát triển Trung tâm Khoa học công nghệ STEM TOWN như một hệ sinh thái toàn diện để HS trực tiếp khám phá, thực hành và ứng dụng công nghệ, từng bước hình thành tư duy sáng tạo, năng lực nghiên cứu và làm chủ công nghệ.

Không gian trải nghiệm và đào tạo STEM toàn diện

Tọa lạc tại TP.HCM, STEM TOWN là trung tâm khoa học, công nghệ với không gian rộng hơn 1.500 m², mang đến môi trường khám phá đa dạng dành cho HS thông qua các hoạt động thực hành và tương tác trực tiếp với công nghệ.

Học sinh hào hứng trải nghiệm công nghệ tại STEM TOWN ẢNH: STEM TOWN

Tại đây, HS có cơ hội tiếp cận nhiều lĩnh vực công nghệ hiện đại như Robotics, trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), thiết kế và in 3D, thiết bị bay không người lái (Drone) cùng các hoạt động sáng chế, thực hành khoa học. Thông qua những trải nghiệm trực quan, các khái niệm khoa học và công nghệ vốn trừu tượng trở nên gần gũi, sinh động hơn với HS. Các em không chỉ được quan sát thiết bị vận hành mà còn được khuyến khích tìm hiểu nguyên lý, khám phá ứng dụng và từng bước hình thành tư duy sáng tạo.

Đối với các cơ sở giáo dục, STEM TOWN định hướng phát triển các chương trình trải nghiệm theo đoàn, kết hợp tham quan, khám phá công nghệ với hoạt động thực hành, workshop STEM, tạo thêm lựa chọn cho nhà trường khi xây dựng các chương trình giáo dục ngoài lớp học.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm, STEM TOWN còn phát triển hệ thống khóa học STEM, chương trình đào tạo công nghệ chuyên sâu, Robotics, AI, các hoạt động nghiên cứu dự án và luyện thi khoa học, kỹ thuật dành cho HS có năng lực và định hướng phát triển trong lĩnh vực công nghệ.

Qua những trải nghiệm khơi gợi hứng thú ban đầu đến các chương trình đào tạo chuyên sâu, STEM TOWN hướng đến xây dựng lộ trình phát triển năng lực STEM toàn diện, tạo điều kiện để HS từng bước chuyển từ khám phá công nghệ sang chủ động thiết kế, sáng tạo và giải quyết những bài toán thực tiễn, tạo ra sản phẩm có giá trị ứng dụng cho cộng đồng.

Từ lớp học đến không gian trải nghiệm, từ kiến thức nền tảng đến những dự án sáng tạo, KDI Education và STEM TOWN mong muốn góp phần kiến tạo môi trường giáo dục STEM toàn diện, nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học, phát triển tài năng công nghệ và chuẩn bị hành trang cho thế hệ trẻ Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên số.