Đồng minh ông Putin cảnh báo hậu quả với ông Trump nếu cấp Tomahawk cho Ukraine
Video Thế giới

Đồng minh ông Putin cảnh báo hậu quả với ông Trump nếu cấp Tomahawk cho Ukraine

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
14/10/2025 22:11 GMT+7

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm 13.10 cảnh báo việc Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine có thể dẫn đến hậu quả xấu nhất cho tất cả các bên, đặc biệt là Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cho biết không thể phân biệt được tên lửa Tomahawk đang bay đến là mang đầu đạn hạt nhân hay đầu đạn thông thường. Đây cũng là quan điểm mà người phát ngôn Điện Kremlin đã nêu ra trước đó.

“Nga nên phản ứng thế nào? Chính xác!”, ông Medvedev viết thông điệp như vậy trên mạng xã hội Telegram, dường như để ám chỉ rằng phản ứng của Moscow sẽ là sử dụng hạt nhân.

Trước đó, ông Trump trong ngày 12.10 đã một lần nữa nói rằng ông có thể đề nghị cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa cho Kyiv nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không chấm dứt chiến dịch ở Ukraine.

“Vâng, tôi có thể nói với ông ấy (Putin), nếu xung đột chưa kết thúc, chúng tôi rất có thể sẽ làm điều đó. Chúng tôi có thể không, nhưng chúng tôi có thể sẽ làm... Họ có muốn Tomahawks hướng về phía họ không? Tôi không nghĩ vậy”.

Cựu tổng thống Nga cảnh báo Mỹ sẽ gặp hậu quả nếu cung cấp Tomahawk cho Ukraine - Ảnh 1.

Tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Monterey của Hải quân Mỹ bắn tên lửa tầm xa Tomahawk, vào ngày 14.4.2018.

ẢNH: REUTERS

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev viết: “Người ta chỉ có thể hy vọng rằng đây là một lời đe dọa suông khác... Giống như việc đưa tàu ngầm hạt nhân đến gần Nga hơn”.

Đây là lời ám chỉ tuyên bố của ông Trump hồi tháng 8 rằng ông đã ra lệnh cho hai tàu ngầm hạt nhân tiến gần hơn đến Nga để đáp trả những bình luận mà ông gọi là “cực kỳ khiêu khích” của cựu Tổng thống Medvedev về nguy cơ chiến tranh.

Tên lửa Tomahawk có tầm bắn 2.500 km và do đó có thể tấn công bất cứ nơi nào trong lãnh thổ Nga ở châu Âu, bao gồm cả Moscow. Tổng thống Putin từng nói rằng việc cung cấp cho Ukraine tên lửa Tomahawk sẽ phá hủy quan hệ giữa Mỹ và Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hứa rằng nếu được Mỹ cung cấp, Ukraine sẽ chỉ sử dụng tên lửa Tomahawk cho mục đích quân sự và không tấn công dân thường ở Nga.

Hiệu quả tên lửa Patriot của Ukraine ‘giảm còn 6%’ trước đòn tập kích Nga

Theo tướng đã nghỉ hưu Ihor Romanenko, các hệ thống do Mỹ sản xuất và cung cấp cho Ukraine đang gặp khó khăn trong việc đánh chặn các tên lửa nâng cấp của Nga.

Mỹ 'dẫn đường' để Ukraine tấn công cơ sở năng lượng Nga

