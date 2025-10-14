Mỹ 'dẫn đường' để Ukraine tấn công cơ sở năng lượng Nga

Tờ Financial Times dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraine giấu tên cho hay Washington đã hỗ trợ Kyiv thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào các cơ sở năng lượng bên trong lãnh thổ Nga trong vài tháng qua.

Các quan chức Mỹ trước đây không hề giấu giếm việc chia sẻ dữ liệu với Kyiv, nhưng chưa bao giờ xác nhận có dính líu vào việc xác định mục tiêu cho các cuộc tấn công cơ sở năng lượng của Nga.

Hồi đầu tháng 10, khi được hỏi về vai trò tiềm tàng của Washington trong các cuộc không kích của Kyiv vào sâu trong lãnh thổ Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moscow “rõ ràng” nhận thấy “toàn bộ cơ sở hạ tầng của NATO và Mỹ đang được sử dụng để thu thập và chuyển giao thông tin tình báo cho phía Ukraine”.

Tờ Financial Times cho biết trong một bài báo ngày 12.10 rằng Mỹ bắt đầu chia sẻ dữ liệu loại này sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào giữa tháng 7.

Một khu vực trong cơ sở hạ tầng năng lượng Nga bốc cháy sau khi bị tấn công ẢNH: THE MOSCOW TIMES

Trong cuộc điện đàm, ông Trump được cho là đã đặt ra câu hỏi Kyiv có thể tấn công Moscow bằng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp hay không. Nhà Trắng sau đó tuyên bố rằng ông Trump “chỉ đang hỏi một câu hỏi, chứ không khuyến khích giết chóc thêm”.

Theo các nguồn tin, thông tin tình báo Mỹ đang được Ukraine sử dụng để lên kế hoạch tuyến đường và độ cao cho UAV di chuyển, cũng như lựa chọn thời điểm tốt nhất cho các cuộc tấn công.

Các quan chức giấu tên cho biết Mỹ cũng đã đặt ra các mục tiêu ưu tiên cho Ukraine. Tuy nhiên, một trong những nguồn tin khẳng định Kyiv đã tự mình lựa chọn các địa điểm và sau đó được Washington cung cấp dữ liệu.

Theo trang tin RBC Ukraine, Tổng thống Zelensky hôm 12.10 đã từ chối bình luận về thông tin do tờ Financial Times đưa ra. Ông viện lý do mình không thể chia sẻ thông tin tình báo, nhưng cho biết hai nước hài lòng với cách thức hợp tác giữa các cơ quan tình báo.

Mỹ coi các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở năng lượng là một “công cụ” gây tổn hại cho nền kinh tế Nga và thúc đẩy nước này hướng tới một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Đầu tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow đã nhân nhượng “quá lâu” đối với các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dân sự sâu trong lãnh thổ Nga, nhưng sẽ không làm như vậy nữa.

Đầu tuần này, ông Putin nhấn mạnh rằng cả Moscow và Washington đều hiểu rõ hướng đi cần thực hiện để đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng vẫn còn một số “vấn đề phức tạp” cần được giải quyết để đạt được mục tiêu đó.